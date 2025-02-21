Что подарить на 23 февраля папе, любимому и даже бывшему

Какие подарки на 23 Февраля подойдут для мужчин? Подсказываем идеи для любимого, коллеги и начальника, а также оригинальные презенты для близких противоположного пола. Читайте наш гид в материале Super.

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Выбор подарка на 23 Февраля — задача ответственная. Универсальными вариантами здесь не обойтись: то, что порадует бойфренда, может совсем не понравиться вашему папе. Главное правило — ориентироваться на личность получателя и избегать примитивных стандартных наборов мужской косметики из ближайшего супермаркета.

Как выбрать подарок мужчине на 23 Февраля

Если ничего толкового в голову не идет, обратите внимание на тематические полки в магазинах и подборки маркетплейсов. Не обязательно что-то покупать, но так вы сможете вдохновиться, прицениться и наверняка подобрать что-то более уникальное. Что дарить — решаете вы сами, но все же старайтесь преподнести нечто, что не только обрадует человека, но и поспособствует новому опыту и развитию личности. Подарок, усугубляющий вредные привычки, — не лучший выбор.

Что подарить папе

Вещь с отсылкой к месту службы. Раньше срочную службу проходили дольше одного года, к тому же, немало мужчин в СССР служили на военных базах, расположенных за рубежом. Папе будет приятно, если вы раздобудете какой-нибудь артефакт из тех краев.

Раньше срочную службу проходили дольше одного года, к тому же, немало мужчин в СССР служили на военных базах, расположенных за рубежом. Папе будет приятно, если вы раздобудете какой-нибудь артефакт из тех краев. Колонку с голосовым помощником. Старшему поколению непросто даются современные технологии: модный гаджет станет проводником в мир любимой музыки и не только. Вдруг вы вдохновите отца на «умный дом» — идеи для подарков не придется искать еще долго.

Старшему поколению непросто даются современные технологии: модный гаджет станет проводником в мир любимой музыки и не только. Вдруг вы вдохновите отца на «умный дом» — идеи для подарков не придется искать еще долго. Ретрочасы. Внимательно присмотритесь к старым фотографиям: цель — выяснить, какие часы носил ваш папа в молодости. Многие модели выпускают годами, а сейчас вещи из прошлого в моде. Если нужную вам модель не выпускают, подумайте над новинками той же фирмы.

Внимательно присмотритесь к старым фотографиям: цель — выяснить, какие часы носил ваш папа в молодости. Многие модели выпускают годами, а сейчас вещи из прошлого в моде. Если нужную вам модель не выпускают, подумайте над новинками той же фирмы. Стихотворение. Если у человека есть взрослые дети, вероятно, он из тех, у кого «есть все». Поэтому лучший подарок — это вызвать эмоции. Напишите стихотворение об отце сами или воспользуйтесь помощью профессионалов — он оценит. Главное, чтобы сочинение не было абстрактным и он гарантированно узнал в тексте себя.

Если у человека есть взрослые дети, вероятно, он из тех, у кого «есть все». Поэтому лучший подарок — это вызвать эмоции. Напишите стихотворение об отце сами или воспользуйтесь помощью профессионалов — он оценит. Главное, чтобы сочинение не было абстрактным и он гарантированно узнал в тексте себя. Фотокнига. Поинтересуетесь у мамы, где отец хранит свой дембельский альбом. Придется его ненадолго позаимствовать, чтобы отсканировать снимки. Современные технологии ушли далеко вперед, поэтому старые фотографии в новом обрамлении наверняка произведут впечатление.

Что подарить любимому мужчине

Сертификат в картинг. Говорят, мужчины в глубине души навсегда остаются мальчиками. Машинки, соревновательный момент, возможность оказаться в центре экшена делают мини-гонки отличным подарком для тех, кто устал от рутины.

Говорят, мужчины в глубине души навсегда остаются мальчиками. Машинки, соревновательный момент, возможность оказаться в центре экшена делают мини-гонки отличным подарком для тех, кто устал от рутины. Романтический ужин. С этим подарком невозможно ошибиться: возлюбленный наверняка оценит ваши старания по достоинству, особенно если его любимые блюда приготовите вы сами.

С этим подарком невозможно ошибиться: возлюбленный наверняка оценит ваши старания по достоинству, особенно если его любимые блюда приготовите вы сами. Фитнес-браслет. Спортсмену гаджет поможет контролировать важные показатели во время своих тренировок, а тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, устройство напомнит, что пора размяться.

Спортсмену гаджет поможет контролировать важные показатели во время своих тренировок, а тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, устройство напомнит, что пора размяться. Вечер с друзьями. Если у мужчины нет привычки регулярно встречаться с друзьями, общение может постепенно сойти на нет. Иногда просто нет времени, а когда есть — его нужно уделить семье. Предложите мужчине устроить «мальчишник» и подарите что-нибудь полезное для встречи — замаринуйте мясо для шашлыков или купите пару билетов на футбольный матч местной команды.

Если у мужчины нет привычки регулярно встречаться с друзьями, общение может постепенно сойти на нет. Иногда просто нет времени, а когда есть — его нужно уделить семье. Предложите мужчине устроить «мальчишник» и подарите что-нибудь полезное для встречи — замаринуйте мясо для шашлыков или купите пару билетов на футбольный матч местной команды. Расходные материалы для хобби. Кому как не вам знать, чем увлекается ваш мужчина. Подарите ему что-нибудь из сферы его интересов: подарок получится приятным и практичным одновременно.

Что подарить мужчине-коллеге

Корпоративные соревнования. Если вы поздравляете всех мужчин-коллег одновременно, лучше избегать дезодорантов, гелей для душа и кружек. Не поверите — все это у мужчин осталось с прошлого 23 Февраля. А вот небольшой чемпионат точно запомнится: организуйте совместный поход в тир, бильярд или пейнтбол.

Если вы поздравляете всех мужчин-коллег одновременно, лучше избегать дезодорантов, гелей для душа и кружек. Не поверите — все это у мужчин осталось с прошлого 23 Февраля. А вот небольшой чемпионат точно запомнится: организуйте совместный поход в тир, бильярд или пейнтбол. Билеты в кино. Если традиции поздравлять всех поголовно коллег-мужчин в вашем коллективе нет и вы хотите выделить только своего любимчика, а заодно пообщаться с ним поближе, дарите два билета в кино. Если симпатия взаимна — пойдете на сеанс вместе. Если нет — сделайте вид, что так и было задумано: подарок ведь ни к чему не обязывает.

Если традиции поздравлять всех поголовно коллег-мужчин в вашем коллективе нет и вы хотите выделить только своего любимчика, а заодно пообщаться с ним поближе, дарите два билета в кино. Если симпатия взаимна — пойдете на сеанс вместе. Если нет — сделайте вид, что так и было задумано: подарок ведь ни к чему не обязывает. Сертификат на массаж. Сложно найти человека, который ненавидит массаж или в нем совсем не нуждается. Поэтому такой подарок точно запомнится как хороший — ждите «ответочку» на 8 Марта.

Сложно найти человека, который ненавидит массаж или в нем совсем не нуждается. Поэтому такой подарок точно запомнится как хороший — ждите «ответочку» на 8 Марта. Офисный гаджет. Раз вы коллеги, то наверняка хорошо разбираетесь в рабочем процессе и знаете, как его облегчить. Совсем идеально — если ваш подарок решит застарелую проблему. Скажем, салфетки для экрана можно подарить тому, кто вечно жалуется, что монитор в пыли, а новую фирменную ручку — тому, чья вечно не пишет. Вроде бы безделушки, но с вниманием и заботой.

Раз вы коллеги, то наверняка хорошо разбираетесь в рабочем процессе и знаете, как его облегчить. Совсем идеально — если ваш подарок решит застарелую проблему. Скажем, салфетки для экрана можно подарить тому, кто вечно жалуется, что монитор в пыли, а новую фирменную ручку — тому, чья вечно не пишет. Вроде бы безделушки, но с вниманием и заботой. Сладости. Большинство мужчин (ровно как и женщин) будут рады сладкому подарку. Если в коллективе есть те, кто ограничивает себя в сахаре, лучше выбирать полезные десерты без него или на основе сахарозаменителей, чтобы угощение досталось всем.

Что подарить начальнику

Формальный подарок. С большинством начальников шутки плохи, поэтому зачастую лучше ограничиться формальным подарком от коллектива согласно уже сложившейся традиции. Возможно, это будет премиальная канцелярия, мощный пауэрбанк или подарки, соответствующие «престижным» интересам вроде новой ракетки для тенниса или набора для сомелье.

С большинством начальников шутки плохи, поэтому зачастую лучше ограничиться формальным подарком от коллектива согласно уже сложившейся традиции. Возможно, это будет премиальная канцелярия, мощный пауэрбанк или подарки, соответствующие «престижным» интересам вроде новой ракетки для тенниса или набора для сомелье. Аксессуар. Очки, запонки, ремень или галстук от коллектива — вполне уместный и полезный подарок в офисе со строгим дресс-кодом. Главное — поручить выбор признанным модникам и экспертам в стиле среди коллег, чтобы точно не прогадать.

Очки, запонки, ремень или галстук от коллектива — вполне уместный и полезный подарок в офисе со строгим дресс-кодом. Главное — поручить выбор признанным модникам и экспертам в стиле среди коллег, чтобы точно не прогадать. Парфюм. Только не удивляйтесь. Обычно дарить парфюм считается дурным тоном, но есть одно исключение. Если ваш босс годами пользуется одним и тем же любимым ароматом, ему наверняка будет приятно пополнить запасы.

Только не удивляйтесь. Обычно дарить парфюм считается дурным тоном, но есть одно исключение. Если ваш босс годами пользуется одним и тем же любимым ароматом, ему наверняка будет приятно пополнить запасы. Растение. Если у начальника есть отдельный кабинет, подарите ему роскошный цветок. Главное, чтобы он был неприхотливым, объемным и хорошо смотрелся в офисном интерьере. Большинству людей принято работать в окружении зелени — уточните у старожил коллектива, нет ли у вашего менеджера ненависти к комнатным растениям.

Если у начальника есть отдельный кабинет, подарите ему роскошный цветок. Главное, чтобы он был неприхотливым, объемным и хорошо смотрелся в офисном интерьере. Большинству людей принято работать в окружении зелени — уточните у старожил коллектива, нет ли у вашего менеджера ненависти к комнатным растениям. Корзину деликатесов. Такое, как говорится, всегда в хозяйстве пригодится и точно не будет годами пылиться на полках, как сомнительные сувениры. Еще один плюс — возможность собрать комбинацию на любой вкус и кошелек.

Что подарить бывшему мужчине