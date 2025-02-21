Психолог объяснил, почему мы не хотим скидываться на подарки коллегам

Россияне сообщили о негативном отношении к сборам денег на подарки коллегам. Бизнес-психолог Кристина Шайдулина связала это с отсутствием командного духа в современном мире.

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«Мы дети постсоветского пространства, и когда был коммунизм — все поровну, тогда государство все компенсировало одинаково. Был такой командный дух, и эти традиции в нас до сих пор живут. Но во время сбора денег мы немного другое чувствуем — дисбаланс. Как будто ты недополучишь обратно», — объяснила она.

По словам эксперта, в человеке начинает нарастать несправедливость, появляется чувство, что его лишают права выбора, и он теряет свою индивидуальность.

«У человека появляется вопрос, почему он не имеет права сам распоряжаться своими деньгами? И еще мы часто задумываемся о том, почему компания сама не дарит подарок? То есть появляется какая-то обида, претензия и состояние внутренней нестабильности», — рассказала психолог в беседе с «Радио 1».

Праздники давно закончились, и россияне начали избавляться от ненужных подарков. «Вечерняя Москва» разобралась, можно ли так делать с точки зрения морали и как обменять или продать нежеланный подарок выгоднее всего.

День защитника Отечества ежегодно празднуют в России 23 февраля, и этот особый день дает возможность порадовать мужчин подарками, которые подчеркнут их важность и значимость. «Вечерняя Москва» узнала у маркетолога Ирины Соколовой, как выбрать подарок близким и какие уловки используют магазины к этому празднику.

В свою очередь специалист по этикету Ольга Свежакова, напротив, назвала самые неудачные подарки на 23 Февраля.