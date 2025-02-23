Эксперт оценил законопроект о регулировке деятельности психологов

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который будет регулировать основы деятельности психологов в России. Зачем это нужно — в материале «Вечерней Москвы».

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Что планируют изменить

Законопроект предлагает закрепить правовые условия для качественного оказания психологической помощи населению. Эта мера поможет бороться с псевдопсихологами и коучами, которые не имеют профильного образования и предоставляют россиянам консультации.

Законопроект предлагает закрепить нормы, позволяющие осуществлять психологическую деятельность на территории России только гражданам страны с профильным высшим образованием и отвечающим соответствующим квалификационным требованиям. Такое право будут иметь и россияне с высшим непрофильным образованием, прошедшие профессиональную переподготовку по соответствующему профилю и подтвердившие свою квалификацию. Помимо этого, если законопроект вступит в силу, психологи будут обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет.

В рамках законопроекта определен переходный период — с 1 марта 2026 года по 31 декабря 2029 года. В течение этого время психологи, которые прошли профессиональную переподготовку, смогут получить высшее профильное образование.

Кроме того, с 1 января 2030 года частная практика будет доступна только тем специалистам, профессиональный психологический стаж которых составляет не менее трех лет.

Согласно законопроекту, психолог должен будет:

Соблюдать психологическую тайну;

Уважать и соблюдать права, свободы и законные интересы пациента;

Руководствоваться в профессиональной деятельности традиционными российскими духовно-нравственными ценностями.

Основные положения, представленные в законе, могут начать действовать с 1 марта 2026 года.

Мнение эксперта

По словам клинического психолога Маргариты Алексеевой, многие психологи надеются, что эта сфера будет эффективнее регулироваться на законодательном уровне. Курсы переподготовки по этой специальности стали очень доступными, есть много поверхностных программ, которые далеки от научного знания.

«Часто люди идут в психологию, потому что это модно, все сейчас ходят к психологу, поэтому уверены, что на этом можно заработать много денег. Для такого специалиста психология становится источником заработка без погружения в науку. Это же не просто сидеть, слушать, кивать и соглашаться с клиентом, раздавать ему совершенно нелепые советы, например, "полюби себя". Психология — это наука, которая требует тщательного изучения и погружения», — объяснила Алексеева.

Однако эксперт отметила, что есть люди, которые идут в профессию после программы переподготовки с опытом работы в педагогике или социальной работе, и при этом они умеют взаимодействовать с людьми.

«Это хорошая история, когда человек может освоить новую профессию с помощью программы переподготовки, даже в зрелом возрасте. С другой стороны, хотелось бы, чтобы психологи, которые являются профессионалами, но имеют только диплом о переподготовке, могли подтвердить свою квалификацию, не получая высшее образование. В возрасте 30–40 и старше лет, имея семью, детей учиться в университете очень тяжело», — считает Алексеева.

По ее мнению, стоит начать с проверки онлайн-курсов и «институтов», которые предоставляют дистанционное обучение на психолога:

«На многих таких программах несут откровенную чушь про реинкарнацию, другие жизни. Также есть курсы, в которых собраны более приличные научные знания, но они подаются ученикам в виде конспектов и тестов. Это тоже некачественная подготовка специалистов».

Эксперт подчеркнула, что все профессионалы выступают за качественную работу, за хорошее образование, супервизию психологов и хотят урегулировать эту сферу.