Шесть причин, почему мужчины избегают помощи психологов

Глядя зарубежные мелодрамы, часто можно наблюдать сцены, как брутальный киногерой консультируется с психолгом, жалуется ему на жизнь, ищет пути решения проблем. А теперь попробуем перенести эту картинку в российскую реальность. Не очень-то выходит, верно? Наши мужчины по непонятным причинам избегают любых контактов с психологами, отвергают даже мысль, что им нужна терапия. Почему так происходит, пояснила Вероника Ахметова. В своей практике она тоже наблюдает такую тенденцию, и в какой-то мере понимает мужчин, которые наотрез отказываются приходить на прием.

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Суровый менталитет

В подсознании мужчин с детских лет заложены запреты на проявления эмоций, особенно, если речь идет о слабости. «Мальчики не плачут», — внушают ребенку родители. Он вырастает и старается следовать заветам строгого отца, все свои проблемы и переживания замалчивает, решает самостоятельно. Даже жене порой стыдно признаться в каких-то неудачах, а уж рассказать о них незнакомому человеку — тем более.

Но порой такая тактика загоняет мужчину в такой тупик, что сил бороться и быть сильным уже нет.

«Вместо того, чтобы прийти в себя и справиться со своими проблемами, начинаешь употреблять психоактивные вещества типа алкоголя, либо наркотиков, признаться в этом еще сложнее, поэтому мужчины стараются вообще об этом не рассказывать», — говорит психолог.

Психологи нужны только больным

Мужчины не любят вникать в тонкости далекой для них профессии. Слово «психолог» для них звучит устрашающе только потому, что созвучно с «психиатром». А это, как известно, врач для душевнобольных. «Я здоров! Мне не нужен доктор!», — нервничает мужчина от одного упоминания триггера. Ахметова уверена, что если бы сильный пол озадачился вопросом и просветился по поводу специализации психологов, страх и стыд бы их немного отпустил. За исключением клинических, психологи работают с ментально здоровыми людьми, у которых сложилась непростая жизненная ситуация.

Удар по самооценке

Даже если мужчина все-таки решится пойти на консультацию, его настигнут муки выбора. К какому именно психологу пойти, чтобы было комфортно делиться своими эмоциями, а не захотелось встать и хлопнуть дверью. Если это психолог одного с ним пола, неизбежен момент конкуренции. Со стороны это кажется курьезным, но подсознательно мужчина будет выстраивать следующую логическую цепочку: «Я что, буду рассказывать о своих проблемах какому-то мужику? Он же будет надо мной смеяться. Как я могу признаться в своих слабостях мужчине?».

Другая крайность — это предвзятое отношение к психологу-женщине. Если она хороша собой, клиент может мгновенно позабыть о цели своего визита и начать флиртовать. О серьезном настрое на терапию тут уже речи идти не будет. А когда женщина не привлекла мужчину внешне, он впадает в ступор.

«Как я буду рассказывать представительнице слабого пола о своих слабостях? Она обо мне подумает, что я тряпка, что я никчемный, жалкий, это ужасно, я не смогу этого рассказать», — поясняет психолог.

Психологи-самозванцы

Порой причина отказа мужчины от психологической помощи кроется в, мягко говоря, невысокой квалификации специалистов в нашей стране. Психолог отмечает, что сегодня девочки-студентки, окончившие трехмесяные курсы, позиционируют себя как «психологи, коучи». На деле это полнейшая профанация и способ легкого заработка. Мужчины в большинстве своем это понимают и не хотят тратить время и деньги на таких «экспертов».

Особое устройство мозга

Если женщины привыкли делиться своими переживаниями, эмоциями, то мужчин даже из-под палки не заставишь это делать. И не потому, что они слишком сдержанны по природе. Мозг сильного пола устроен так, что поступившие «в обработку» мысли и события не провоцируют ярких ответных ощущений. Мужчина просто переваривает информацию, не задумываясь о том, как повлияла на их восприятие та или иная ситуация. Собственные эмоции он может просто не осознавать. Эта особенность тоже может быть родом из детства, когда мальчика приучали не ныть по пустякам.

«Именно по этой причине мужчинам больше подходит когнитивно-поведенческий подход, потому как это работа с мыслями и с поведением. Эмоции там, в принципе, играют не самую главную роль. Хотя, конечно, они озвучиваются и обсуждаются», — говорит эксперт.

Семейная консультация — пытка

Если даже жена затащила супруга на прием к психологу, нужно быть готовым, что он будет молчать как рыба. И никакими наводящими вопросами его не проймешь. На подобных парных приемах иногда обсуждаются очень откровенные, интимные вещи, которые мужчина вслух никогда не проговаривал, даже в беседе с товарищами не упоминал, а тут надо открыться чужой «тете», которая, конечно, сразу сделает какие-то выводы, поставит «диагноз».