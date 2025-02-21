Гештальт-терапевт объяснил, откуда берется неудовлетворение жизнью

Рано или поздно многие из нас задаются вопросами: «А свою ли жизнь я проживаю? А это точно то, чего я хотела(а)? Почему все не так, как мечталось в юности?» И если одни в конце концов приходят к выводу, что им грех роптать на судьбу, то другие начинают зацикливаться на ощущении, что находятся не на своем месте. И речь не только про отношения, место проживания и работу, а некий конфликт с внутренним «я». Гештальт-терапевт и бизнес-психолог Олеся Бэйкер рассказала, откуда берется неудовлетворение жизнью и как прийти к долгожданной гармонии.

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Скорость жизни

С годами нам кажется, что время начинает идти быстрее, события проносятся с такой стремительной скоростью, что мы чувствуем себя сторонним наблюдателем, а не участником. Так и стоим, раскрыв рты и сокрушаясь, когда успели пройти «лучшие годы жизни» и где теперь искать потерянные возможности.

«Ощущение себя в моменте "здесь и сейчас" не свойственно многим современным людям, — поясняет эксперт. — Мы либо копаемся в прошлом, либо мечтаем о будущем, но забываем проживать настоящее».

Блокировка чувств

Еще одна беда, которая в итоге приводит к ощущению неполноты жизни. Мы не отдаем себе отчет, не сознаемся, когда мозг подает тревожные сигналы. Хорошим примером в плане физиологии будет чувство голода. Вместо того, чтобы удовлетворить естественную потребность, мы игнорируем ее, неосознанно замещая: набираем кучу дел на работе, занимаемся бытовыми обязанностями дома. А к вечеру удивляемся, почему в глазах темнеет, а ноги подкашиваются.

С отношениями схема примерно такая же. Многие женщины годами живут с мужьями-агрессорами, но блокируют ощущение дискомфорта, страха, которое испытывают ежедневно. Проще продолжать находится в уже ставшей комфортной роли жертвы, чем начать что-то менять. Ну или вам совершенно не по душе ваша работа, мозг подсказывает, что вы давно выросли из своей должности, как из детских штанов. Делаете все на автомате, но продолжаете нести эту ношу.

«Нужно было бы выбрать другие отношения, другую работу. Но это вариант для психологически зрелого человека с непритупленным чувством того, что ему нравится, а что нет», — поясняет терапевт.

Прошлое не отпускает. Или вы его?

Бывало, что разорвав изжившие себя отношения, вы мысленно возвращаетесь туда снова и снова? И вроде бы уже появился новый партнер, надежный, любящий, но флешбэки из прошлого не дают оценить его по достоинству, радоваться вместе приятным моментам, строить планы на будущее. Подобное может быть и касаемо работы. Вы ушли из привычной компании и коллектива, вообще сменили род деятельности. И на новом месте были приняты как «своя». Но все равно что-то тяготит, возвращает на старое насиженное кресло.

Другая крайность — постоянное витание в облаках и «визуализация» себя в будущем. Последнюю активно пропагандируют тренеры личностного роста, заявляя, как важно представлять желаемое, чтобы оно воплотилось. Однако тут есть неочевидная опасность. Сидя на диване и мечтая о красивом доме, машине, путешествиях и ничего при этом не делая, мы снова упускаем момент «здесь и сейчас». Вернувшись с небес на землю, ничего кроме опустошения и разочарования, вы не почувствуете, ведь спорткара, виллы на берегу озера и билетов на Мальдивы у вас по-прежнему нет.

Детские травмы

Слышали выражение «закрыть гештальт»? Так вот оно по большей части о наших прожитых или непрожитых моментах из детства. Мы возвращаемся к ним бессознательно, пытаясь наконец избавиться от травмировавших когда-то ощущений и эмоций. Но облегчения все нет. Например, мужчину недолюбила мама, была жесткой и требовательной, ну или равнодушной. Он начинает искать себе женщину, которая наконец даст ему то, что недодали в нежном возрасте.

«Но он никогда эту потребность не закроет, пока он истинно не поймет, откуда росли ноги, не осознает, что это отношения с родителями, какие-то моменты именно там недопрожитые. И нужно как бы туда сходить, это прожить. Даже если не в прямом смысле, то с помощью психотерапии, потому что самостоятельно это сделать невозможно», — утверждает специалист.

Как начать жить здесь и сейчас

Зачастую, без помощи грамотного специалиста обойтись не получится. Но и самостоятельно можно пытаться пробовать наладить контакт с самим собой, наконец принять себя настоящего в настоящем, со всеми минусами. Придется начать смотреть проблемам в глаза, а не избегать их, вести внутренние диалоги с собой, прислушиваясь к ощущениям. «А мне это точно нужно? Я чувствую себя некомфортно, так почему я до сих пор здесь? Если я не сделаю шаг сейчас, я буду снова подавлен и несчастен».

«Помимо этого у человека должно быть желание что-то поменять. Если что-то не устраивает, и человек живет не свою жизнь, после желания перемен должен идти выбор действий, какой-то план», — говорит эксперт.

Так, шаг за шагом, вы начнете наконец осознавать, как вы становитесь ближе к самому себе, не пытаетесь гнаться за иллюзиями и навязанными обществом стереотипами, не закрываете глаза на проблемы, а дышите полной грудью и движетесь к мечте.