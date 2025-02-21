Эксперт ответил, от чего нужно избавиться, чтобы достичь успеха

Взрослым людям необходимо «проявляться», чтобы добиваться успехов в жизни.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Основных достижений, постов, статусов, званий, денежных благ достигают часто не самые умные, трудолюбивые и экспертные, а люди, у которых в их голове меньше морально-этических ограничений и страхов. То есть они могут быть недостаточно компетентны и красивы, но они берут даже больше, чем им положено. "Не высовывайся", "скромность украшает человека", это всё установки, которые нужно менять. Во взрослом мире есть ситуации, когда нужно выделиться. Есть ситуации, когда скромность тебя не украсит. Кто-то вместо тебя заберёт твоё достижение, нагло присвоит себе, и ты ничего не сделаешь. Есть куча ситуаций, когда нужна не скромность, а проявленность».

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