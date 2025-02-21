Депутат Госдумы предложил средство от стресса

Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил россиянам, испытывающим финансовые затруднения, больше радоваться жизни и любоваться пейзажами.

© РИА Новости

Метод созерцания

Оригинальное средство от тревоги, наступающей из-за финансовых проблем, Михаил Делягин предложил в ходе интервью проекту Rasstriga.doс. По словам депутата, жителям страны стоило бы поменьше думать о делах материальных и обратиться к духовным ценностям.

«Обязательно радуйтесь жизни, — посоветовал Делягин. — Принимайте то, что вы не можете изменить. Поэтому живите как живете, просто находите способы радоваться жизни».

Депутат предложил жителям регионов, где нет таких красивых городов, как Москва, чаще созерцать природу.

При этом, по словам депутата, москвичам в нынешней ситуации сложнее, чем жителям других городов.

«Мы живем… Ну, москвичи живут в самом фешенебельном и комфортабельном мегаполисе мира, — дал оценку столице Делягин. — Наши проблемы от этого воспринимаются обостренно. Когда вы живете в нищете, вам проще переживать свою нищете, чем когда мимо вас идет поток "майбахов"»

При этом депутат подчеркнул, что Москва безумно красива.

«Любуйтесь!» — дал он рекомендацию.

В текущей ситуации Михаил Делягин большой проблемы не видит. Он уверен, что просто у человеческой психики есть такое свойство — постоянно переживать из-за любых трудностей.

«Обычные времена, — сказал депутат. — Ничего катастрофического. Бывало сильно хуже».

Предложение депутата восторга у подписчиков канала не вызвало. Многие предложили ему попробовать прожить на обычную зарплату. К примеру, в столице уровень средней ежемесячной оплаты труда в 2024 году составила 97 901 рубль. Это в четыре раза меньше депутатской.

«А если у человека МРОТ, от которого кот помрет? Тут уже не до красот природы»; «Это намек, что Москва не для нищих? За 101-й километр выселять?»; «Делится своим примером, эстет»; «Денег нет, но вы любуйтесь», — писали комментаторы.