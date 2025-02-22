В Госдуме решили бороться с одиночеством

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося проблемой одиночества. Копия обращения на имя министра здравоохранения России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

© unsplash

«В связи с растущей проблемой одиночества в России предлагаю рассмотреть возможность создания в структуре Министерства здравоохранения отдельного департамента, занимающегося этой проблемой. Одиночество — одна из ключевых причин широкого спектра психологических и физиологических заболеваний, и его последствия требуют системного подхода на государственном уровне», — говорится в обращении.

По его мнению, этот департамент должен заняться разработкой и реализацией комплексных мер по снижению уровня одиночества среди населения.

Департамент, как он считает, также мог бы координировать программы профилактики, оказывать методическую поддержку региональным органам здравоохранения и развивать партнёрство с общественными организациями.

«Одиночество — это не просто социальное явление, а фактор, напрямую влияющий на здоровье миллионов россиян. Оно ведёт к росту депрессий, сердечно-сосудистых заболеваний и снижению качества жизни», — подчеркнул Чернышов.

Ранее в Госдуме также предложили создать программу для молодёжи по преодолению тревоги.

Подробнее — в материале RT.