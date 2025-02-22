Психолог рассказал, чего мужчины ждут от отношений на самом деле

Помнится, герой знаменитого фильма «Чего хотят женщины» неожиданно получил способность читать мысли женщин. Обретённая способность помогла ему лучше узнать слабый пол и построить собственное счастье. Кто из нас не мечтал оказаться на его месте и узнать, чего же на самом деле ждут от отношений представители сильного пола? В канун 23 февраля мы решили попробовать в этом разобраться.

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Постельный режим

Один из самых распространённых женских стереотипов на этот счёт – в первую очередь мужчин интересует только секс.

Слов нет, игра гормонов и в самом деле во многом определяет мужские потребности. Особенно в юности. Тогда действительно очень важную роль для мужчин играет красивая внешность, стройная фигура и т.д. И все сумасбродства, которые совершает мужчина в этом возрасте, все умопомрачительные ухаживания, в первую очередь действительно преследуют только одну цель – заманить понравившуюся девушку в постель.

Если дело доходит до свадьбы, то все семейные конфликты, решаются довольно быстро – игра гормонов делает мужчину более сговорчивым и менее гордым.

Но уже в 30 лет безудержная потребность в сексе идёт на спад.

По мере взросления представителя сильного пола он расстаётся не только с юношеским максимализмом, но и с непреходящим желанием затащить любую симпатичную барышню в постель.

И тут на первый план выходят уже совсем иные потребности.

Успешный план

Успех для мужчины, как уверяют специалисты, это самое главное, что есть в его жизни. Мужчина непременно должен быть в чём-то выше, сильнее или быстрее других представителей своего пола.

Причём успех вовсе не обязательно может проявляться в карьерном росте. Мужчина может себя реализовать и поэтом, и автослесарем. Не имея карьеры, в общепринятом её понимании, но уже считая себя реализованным, если результаты его работы пользуются признанием. Мужчина, как отмечают специалисты, стайное животное, ему всегда важно утвердиться и выделиться в среде таких же.

Женщине тоже под силу дать своему мужчине ощущение его собственной успешности. И даже если так случилось, что в социальном плане она более реализована, чем её спутник, ни в коем случае не стоит делать на этом акцент. Если, конечно, вы не хотите обнаружить рядом с собой закомплексованное существо, изводящее вас своими капризами и придирками.

«Есть успех – есть мужчина: человек, муж, отец, – объясняет психолог Дмитрий Орешин. – Есть личность, с которой можно договориться на уровне высшего разума или просто здравого смысла. Нет успеха (а это в наши дни, увы, слишком частое явление) – нет личности, и всякие разговоры тут бесполезны. Когда мужчине не удаётся доказать свой успех другим, он отыгрывается на их «полномочном представителе», за которого инстинктивно принимает женщину, в данный момент разделяющую с ним его судьбу, домашних».

В зоне комфорта

Сражаясь за собственный успех, мужчина постоянно чувствует себя как на передовой – он борется с конкурентами по бизнесу, с коллегами за продвижение по службе и т.д. Поэтому дома ему хочется чувствовать себя в безопасности и иметь возможность расслабиться.

Психологический комфорт сильный пол ценит превыше всего. Даже к обладающей внешностью кинозвезды барышне взрослый мужчина может быстро охладеть при отсутствии родства душ. Именно отсутствие психологического комфорта и становится причиной измен большинства мужчин после 40.

«С женщиной должно быть уютно и безопасно», – объясняет Дмитрий Орешин.

Женщины, с которыми комфортно, не обижаются по пустякам и не манипулируют мужем с помощью обиды. Если их что-то задевает в его поведении, они откровенно об этом говорят, но не переходят на оскорбления. Они никогда не контролируют и не критикуют своего мужчину.

Психологический комфорт обеспечивается за счёт умения чувствовать потребности другого и готовности их осуществлять. В таких семьях не опасаются осуждения, критики или просто безразличия со стороны второй половины. Супруги откровенно говорят о своих эмоциях, чувствах и потребностях. Мужчина может смело делиться с женщиной своими планами, мечтами, мыслями и не бояться, что она поднимет его на смех или, ещё хуже, раскритикует.

Нужный человек

Мужчине очень важно чувствовать свою нужность для выбранной женщины. Как уверяют специалисты, ему важно ощущать себя сильным и значимым для женщины. Поэтому он изначально заточен на старания ради неё. И женская благодарность показывает, что эти старания оцениваются по достоинству. Тогда у мужчины появляется стимул делать ещё что-то, добиваться чего-то большего.

Чем более благодарна женщина, тем успешнее становится мужчина и тем больше он может сделать для женщины.

Понятное дело, что некоторые женщины скажут, что им и благодарить-то своего благоверного не за что – ни помощи, ни поддержки от этой «ленивой скотины» не дождёшься.

Нет, конечно, есть законченные инфантилы или совсем уж асоциальные типы, которым по душе единственная роль – роль захребетника. Но большинство мужчин всё же стремятся освоить и другие роли. Правда, делают это, насколько у них хватает сил и умения. Поэтому очень важно суметь разглядеть эти старания и научиться их ценить.

«Учитесь признавать и ценить достижения мужчины. Ему важно почувствовать, что он достиг чего-то, и это что-то очень ценно и важно для вас. Тогда у него есть силы покорять новые вершины, – объясняет Дмитрий Орешин. – Учитесь быть благодарными избраннику за всё, что он делает ради вас – от вымытой тарелки до заработанных денег. И тогда у вас с каждым разом будет всё больше и больше поводов для благодарности. Потому что что мужчина ради такой женщины горы свернёт».

Проявления интереса к жизни мужчины – о чём он мечтает, к чему стремится и т.д. – тоже позволяет ему почувствовать себя нужным.

Ну и, конечно, важно уметь бескорыстно заботиться о мужчине. Не из чувства долга, не ради возможности что-то потом за это потребовать, а просто ради него самого.

Свободный выход

Для мужчины также очень важно чувствовать себя свободным. С одной стороны, потребность быть нужным и быть свободным выглядят взаимоисключающими. На самом же деле вся беда в том, что женщины неправильно представляют себе эти два понятия.

Свободу слабый пол воспринимает как вседозволенность. Многие женщины уверены, что если они не будут постоянно держать руку на пульсе мужа, следить за ним и контролировать, то не смогут удержать его рядом. При этом они уверены, что в этом и проявляется настоящая любовь: «я просто его очень люблю и поэтому боюсь потерять».

Но на самом деле любви к мужчине в таких отношениях очень мало. Здесь больше собственнического инстинкта, гордыни: как же так, меня – и вдруг бросят? Как уверяют специалисты, мужчина это считывает.

«Я вас уверяю, чувствовать себя чьей-то собственностью и ощущать свою нужность – это, как говорят в Одессе, две большие разницы», – предупреждает психолог.

Поэтому, уверяют психологи, не надо удерживать мужчину, контролировать его и т.д. Это лишь вызывает желание уйти. И рано или поздно это желание может быть реализовано.

Предоставьте мужчине личное пространство, не навязывайте своё общество. Очень многие женщины болезненно относятся к желанию мужчины побыть одному. «Значит, тебе со мной плохо?» Однако на самом деле мужчине периодически надо побыть одному, «уйти в свою пещеру». Только так он может привести в порядок мысли и чувства. Эта пещера может быть офисом или отдельной комнатой дома, беговой дорожкой или даже кафе. Главное, что здесь его никто не будет трогать.

Не мешайте мужчине бывать наедине с собой. Если вы видите, что он задумался, не приставайте к нему с расспросами: «Ну почему ты молчишь?» Даже если вы знаете, что именно расстроило его, не приставайте с соболезнованиями и советами – не ставьте мужчину в позицию слабого. Когда он будет готов, он сам поделится с вами наболевшим.

Периодическое стремление мужа уйти из дома тоже не таит в себе опасности. Это не значит, что ему здесь плохо. Ему может быть здесь даже очень хорошо, но мужчина нуждается в постоянном выходе во внешний мир.

Учитесь доверять своему избраннику и предоставлять ему свободу. Самый верный способ потерять мужчину, как уверяют психологи, это его удерживать.

…Именно из всего перечисленного и складывается та заветная душевная близость, которая с годами становится для мужчин в разы важнее секса.