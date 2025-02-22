Как относятся россияне к празднику 23 февраля

Почти половина россиян уверены, что День защитника Отечества и 8 марта – не равноценные праздники. Это показал опрос исследовательского центра FEEDBACK, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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45% опрошенных заявили, что не считают традиционно «гендерные» праздники равноценными. При этом велика и доля тех, кто думает иначе: 44% согласились с утверждением, что эти праздники равнозначны в своей важности. 11% опрошенных затруднились с ответом.

Кроме того, 71% респондентов ответили, что считают День защитника Отечества больше, чем просто очередным выходным днем, а для 22% этот праздник не является ничем большим. Лишь 7% затруднились ответить на вопрос.

Респондентам также был задан вопрос о том, как они предпочитают поздравлять близких онлайн в этот день. 66% отправляют праздничные открытки в соцсетях и мессенджерах, что на 24% больше показателей прошлого года (42% в 2024). Возросла также доля тех, кто предпочитает писать поздравительные тексты: 42% в нынешнем году против 24% в прошлом.

«Популярность поздравлений в мессенджерах продолжает расти, этот тренд мы наблюдаем уже не первый год. Людям гораздо удобнее и быстрее отправить поздравительную открытку или текст, чем звонить и поздравлять лично, как это было принято 10-15 лет назад. Мы думаем, что такая динамика продолжит сохраняться, особенно на фоне бума искусственного интеллекта, который может создать текст или открытку за несколько секунд», — отметил руководитель департамента социологии Feedback Михаил Штырев.

На вопрос о том, прививают ли граждане своим детям/будут прививать любовь к празднику, большинство респондентов ответили положительно (76% против 10% тех, кто не прививает/не будет). Вопрос о том, будут ли воспитывать/воспитывают детей пацифистами, вызвал менее однозначную реакцию. 34% заявили, что согласны с утверждением, 37% не согласились, 29% затруднились с ответом.

В целом, большинство (72%) согласились с тем, что День защитника Отечества для них является важным праздником, лишь 20% сомневаются в его важности и 8% суммарно не считают его важным вовсе.