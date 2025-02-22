Стало известно, каким качеством обладают все социальные лидеры

Исследование, проведенное Школой психологии Университета Кента (Великобритания), показало, что люди, стремящиеся к доминированию в личной или профессиональной жизни, более уверены в своих решениях, но при этом не более точны в своих решениях, чем те, кто занимает более низкое социальное положение.

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Это характерно как для мужчин, так и для женщин, что опровергает устоявшееся мнение о том, что стратегии, основанные на доминировании, являются исключительно мужскими чертами.

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, бросает вызов распространенному мнению о том, что уверенность является признаком компетентности. А между тем это впечатление часто приводит некоторых личностей к лидерским позициям.

Доктор Эндрю Мартин, руководитель исследования, подчеркнул: «Наше исследование объясняет, почему уверенное поведение может быть эффективной социальной стратегией, независимо от способностей. Наши выводы раскрывают, как социально доминирующие личные могут двигаться в обществе, приобретая и, возможно, даже удерживая позиции социальной власти и влияния».

Психологи оценивали результаты трех экспериментов с использованием задач по принятию решений на основе статистического обучения с двумя вариантами выбора и задач на самосознание.