Что такое туннельное мышление и как оно портит нам жизнь

Изучаем одно из распространённых когнитивных искажений.

© Чемпионат.com

«В наше время к психологам обращаются за помощью в сложной ситуации — столкнувшись с проблемой, разрешить которую самостоятельно не получается. Однако очень часто даже когда её причины, казалось бы, очевидны, а сама ситуация стара как мир, человек упорно отказывается их видеть. Почему так происходит? Потому что он становится жертвой одного из 12 типичных когнитивных искажений — туннельного мышления», — Кира Бахтина, КБТ-терапевт, эксперт «Психодемии».

Известный КПТ-терапевт Джудит Бек в 1976 году написала статью «Выявление когнитивных искажений». В ней она говорила о их наличии у пациентов с психическими расстройствами. Однако в той или иной мере в разных ситуациях этим искажениям подвержены все. Иначе мы были бы устойчивы к манипуляциям и другим негативным психологическим воздействиям.

Тогда напрашивается мысль — а нужно ли что-то с этим делать? Если ошибки есть у всех, то следует ли их вообще принимать во внимание? Безусловно, нужно. Научившись определять ошибку, мы получаем возможность правильно ответить на искажённую мысль, а значит — благоприятно повлиять на своё настроение и психоэмоциональное состояние.

Что такое туннельное мышление

Итак, что же такое туннельное мышление? Единого определения для данного понятия нет. В своей статье Джудит Бек пишет, что туннельное мышление — это центрирование внимания на негативных аспектах ситуации. Если обобщить и немного расширить понимание Бек, то туннельное мышление — это когнитивное искажение, при котором происходит зацикливание восприятия на определённой информации, соответствующей убеждению, установке, которой подвержен человек.

Есть ряд признаков туннельного мышления:

зацикленность на одной мысли, одном восприятии ситуации; категоричность в суждениях (для таких людей не существует точки зрения других — есть только их видение без альтернатив); яростное отстаивание своей единственной позиции (спорить с такими людьми бесполезно — их практически невозможно переубедить); ощущение контроля над ситуацией при отстаивании своего взгляда на неё; неспособность признать ошибочность и/или нелогичность суждения.

Как возникает туннельное мышление и в чём его вред?

Среди основных причин возникновения туннельного мышления я бы выделила три основных:

наличие стереотипов и предубеждений, заложенных с детского возраста при воспитании, полученных из культуры, в которой рос и развивался человек; действительно сложное положение дел, при котором человек находится в постоянном стрессе и состоянии борьбы; потеря контроля над своими делами и стабильности (с помощью этой когнитивной ошибки человек пытается хотя бы частично вернуть контроль и снизить уровень тревоги).

В первую очередь туннельное мышление приводит к потере и упущению многих потенциальных возможностей. Например, если человек ограничен в восприятии проблемы только одной точкой зрения, ему будет сложно заметить разные подходы к решению одной и той же проблемы. Если не сработает его «единственно верный план», он застрянет и не найдёт иного выхода, как примириться с ситуацией и в очередной раз подкрепить свою установку. К примеру, если существует убеждение, что деньги можно заработать только тяжёлым трудом, и имеет место ограниченное мышление, то при возникновении сложностей с заработком человек не найдёт другого выхода, кроме как «трудиться ещё сильнее».

Второе последствие — сложность с принятием решения. Человеку с такой ошибкой может казаться, что любое иное решение, кроме как следование стереотипу, будет неверным и даже опасным. И поэтому, когда в нестандартной ситуации необходимо будет поступить тем или иным образом, он столкнётся со страхом или даже с невозможностью принять решение.

Третье важное последствие, вытекающее из первых двух, — отсутствие креативности. В общем-то, жизнь человека с туннельным мышлением становится в целом очень скучна, скудна на впечатления и предсказуема.

Как же избавиться от туннельного мышления?

Среди техник преодоления «туннелизации» на первое место я поставила бы групповое обсуждение. Предметом дискуссии может быть что угодно: от поведения героя фильма и принятого им решения до ситуаций на работе. Когда человеку станет комфортно обсуждать общие темы, можно переходить к личному вопросу.

Следующий способ — это самостоятельный поиск ситуаций с проблемой, где возможно решение разными способами. Анализ этих решений, отслеживание последствий. После овладения способом можно переходить к своей проблеме — рассмотреть разные варианты решений, возможные исходы. Отдельно необходимо выписать страхи и проанализировать их на адекватность и реальность. Ну и, конечно, стоит держать в голове важное знание: «Я тоже могу быть неправ, могу ошибаться».

Какие выводы можно сделать в случае, если вы обнаружили у себя признаки туннельного мышления?

В первую очередь необходимо дать себе право на ошибку, разрешить себе сомневаться и при любом исходе задавать себе вопросы: «Как могло бы быть, поступи я другим образом? Были ли иные варианты решения и почему я ими не воспользовался? Что об этом говорят люди, которым я доверяю? Как бы поступили они? Сделай я так, как они говорят, был бы я доволен результатом? Насколько проще было бы получить имеющийся у меня результат, поступи я другим образом? Пришёл бы я к нему?»

К чему я вас призываю? К развитию гибкости мышления, расширению кругозора. А для этого отлично подходят разные и весьма простые (и даже интересные) способы: путешествия, чтение литературы, общение с людьми, решение головоломок, образование и освоение новых навыков. И, конечно же — рефлексия и самоанализ.

Возможно, это покажется трудным. В таком случае не стесняйтесь обращаться к специалисту-психологу и совершенствуйте этот навык, как любой другой, развивайте его. Помните, что нет безвыходных ситуаций. Выход есть всегда. И не один. Нужно только научиться замечать это.