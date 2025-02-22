Врач объяснил, почему стоит отказаться от алкоголя перед свиданиями

Употребление алкоголя во время свидания может испортить вечер мужчине. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, передает «Подмосковье сегодня».

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«Некоторые мужчины почему-то уверены, что алкоголь может стать помощником на романтическом свидании. Покупая бутылку перед встречей с женщиной, они надеются, что бокал игристого или вина поможет раскрепоститься. Однако такой эффект наступает лишь на короткий промежуток времени», — рассказал Холдин.

По его словам, после этого может ухудшиться самочувствие и наступить апатия. Если употреблять алкогольные напитки регулярно, можно столкнуться с бесплодием, предупредил врач.

Ранее сообщалось, что средний чек одного свидания в 26 крупнейших городах России за последние 12 месяцев вырос на 9,4 процента. Дороже всего свидание обойдется москвичам — они потратят в среднем не менее 6990 рублей.