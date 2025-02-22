На что смотрят мужчины при первом знакомстве

Надеть на свидание облегающий топ или блузу с многообещающим декольте — не лучшая идея. Равно как и обтянуть ягодицы брюками скинни или мини-юбкой. Мужчину такой примитивизм не заставить влюбиться по уши. Как ни странно, при первом знакомстве сильный пол неосознанно обращает внимание вовсе не на покатые бедра, накачанные ягодицы или упругую грудь, а совсем на другое. Но не обольщайтесь. Ваш избранник по-прежнему не ставит на первое место «красивую душу». То есть идти на встречу в стареньком поношенном платье и с несвежей головой, конечно, не стоит. Но вернемся к мужскому взгляду на потенциальную невесту.

Волосы

Что же привлекает внимание «самцов», если не фигура? В первую очередь, это волосы. Необязательно посещать стилиста-парикмахера, чтобы произвести впечатление на свидании. Достаточно уходовых процедур и умелой укладки, но без излишков лака и паст. Мужчинам нравятся красиво струящиеся локоны, а не намертво слипшиеся букли, до которых и дотронуться-то боязно.

Глаза

Заметьте, не накрашенные веки и нарощенные ресницы, а именно глаза интересуют представителей сильного пола при близком знакомстве. Сидя за столиком в ресторане напротив вас, мужчина будет не раз пересекаться с вами взглядом. Не избегайте этих моментов, позвольте ему рассмотреть оттенок ваших глаз, полюбоваться тем, как игриво в них поблескивает отражение пламени свечей. Даже если с друзьями мужчина будет обсуждать, как изящна ваша фигура в вечернем платье, воспоминания о вашем глубоком взгляде взбудоражат его намного больше.

Аромат

Не зря говорят, что резкий нишевый парфюм — не лучший спутник для свидания. Мужчина будет стремиться услышать именно ваш аромат, естественный и неповторимый. Иначе как между вами возникнет та самая «химия»? Помните картину «Запах женщины», где незрячий герой по тонкому шлейфу определил, насколько прекрасна незнакомка за соседним столиком? Парфюм должен гармонично ложиться на запах тела, подчеркивать его, но не перебивать. Вы же не хотите, чтоб у визави во время ужина или танца голова закружилась не от вашей красоты, а от удушливого аромата духов.

Голос

Глубокий чувственный голос — всегда плюс сто к женской сексуальности. Давно доказано, что мужчины обожают низкие тональности, бархатные, ласкающие слух. Но если от природы у вас звонкий девчачий голосок, не пытайтесь искусственно делать его другим. Это вызовет скорее недоумение, особенно, когда обман будет разоблачен. Просто ведите себя максимально естественно, не наигранно.

Кожа

Мужчины почти наверняка обратят внимание на качество вашей кожи, на руках и лице. Не рассчитывайте создать эффект «велюровой» нежной кожи, нанеся на нее тональный крем и пудру с румянами в несколько слоев. Под искусственным освещением лишняя штукатурка будет смотреться пугающе. А когда избранник впервые увидит вас без боевого раскраса, почувствует себя обманутым.

Подытоживая список, отметим, что для мужчин не столь важны ваши параметры, сколько способность выглядеть ухоженно и естественно. Ногти, прическа, макияж должны быть неброскими, но стильными. Не забывайте, что лучшее — враг хорошего. Накладные ресницы, искусственные пряди волос, «когти» с вычурным маникюром, может, и сделают из вас роковую хищницу, но шансов на второе свидание, а тем более роман, могут и не оставить.