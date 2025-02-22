Врач объяснил, почему россияне все чаще диагностируют у себя СДВГ

В последние годы синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал одной из самых обсуждаемых тем в медицинских и социальных кругах. Причины этого кроются в нескольких факторах, которые вместе значительно изменили восприятие этого расстройства в обществе, рассказал «Газете.Ru» Владимир Скавыш, врач-психиатр детский АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

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Одним из ключевых факторов является повышение осведомленности как среди специалистов, так и среди широкой общественности.

«Современные исследования и улучшение методов диагностики сделали СДВГ более «видимым», и люди стали осознавать, что проблемы с вниманием, гиперактивностью и импульсивностью могут быть симптомами настоящего расстройства, а не просто проявлением плохого поведения. Интернет и социальные сети играют важную роль в этом процессе, предоставляя доступ к информации и позволяя обмениваться опытом, что способствует быстрому распространению знаний о расстройстве», — объяснил он.

Кроме того, современная система образования и работы предъявляет высокие требования к концентрации и самоорганизации, что, в свою очередь, делает людей более чувствительными к собственным трудностям в этих областях. Когда человек сталкивается с проблемами на учебе или на работе, ему проще найти объяснение этим трудностям в виде диагноза СДВГ.

«СДВГ — это не просто нарушение поведения, это реальное нейропсихиатрическое расстройство, которое требует профессионального подхода. Многие люди, наконец, начинают понимать, что их проблемы с вниманием и гиперактивностью — не результат лени, а симптомы, с которыми можно и нужно работать», — отметил врач.

По его словам, СДВГ — это расстройство, которое проявляется в трех основных симптомах: дефиците внимания, гиперактивности и импульсивности. Эти признаки могут значительно влиять на повседневную жизнь человека, затрудняя учебу, работу и личные отношения. Если трудности с концентрацией внимания и контролем над импульсами сохраняются длительное время и проявляются в разных сферах жизни, это может быть признаком СДВГ.