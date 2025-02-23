Синдром хронической усталости: как восстановить энергию и интерес к жизни

Представьте себе батарейку, которая, сколько бы ее ни заряжали, всегда разряжается к середине дня. Примерно так ощущают себя те, кто страдает от синдрома хронической усталости. Это состояние похоже на утренний подъем, когда будильник уже прозвенел, но вы никак не можете заставить себя встать с постели, словно вся энергия ушла безвозвратно. Синдром хронической усталости стал своеобразной метафорой нашего времени. В мире, где мы всегда «на связи», работаем больше и отдыхаем меньше, неудивительно, что все больше людей ощущают себя выжатыми, как лимон. Порой кажется, что силы никогда не вернутся и все наши попытки справиться с этим состоянием бесполезны. Но не все так безнадежно. Психолог Марианна Абравитова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала несколько действенных способов, которые помогут взять контроль над ситуацией и вернуть себе энергию, утраченную в суете повседневной жизни.

Учитесь говорить «нет»

Одним из ключевых факторов, приводящих к хронической усталости, является перегрузка обязательствами. Мы часто соглашаемся на дополнительные задачи, пытаясь угодить другим или из страха упустить возможности. Однако нам это не всегда по силам. Чтобы предотвратить это, важно научиться отстаивать свои границы и говорить «нет», когда вы чувствуете, что ваши ресурсы на исходе.

Не нужно оправдываться или испытывать чувство вины за отказ — ваше здоровье и благополучие важнее. Разрешите себе ставить приоритеты, сосредоточиваясь на действительно важных для вас задачах. Это поможет освободить время и энергию для восстановления сил и снизить уровень стресса, который так часто сопровождает перегруженность, — пояснила психолог.

Делегируйте все возможные задачи

По словам Абравитовой, передача дел другим людям, будь то коллеги, члены семьи или наемные помощники, не только снижает вашу нагрузку, но и позволяет сосредоточиться на действительно важных делах. Делегирование требует доверия и умения отпускать контроль, что не всегда легко, но чрезвычайно полезно.

Вместо того чтобы стараться быть везде и всюду, выделите ключевые задачи, которые требуют вашего личного внимания, и передайте остальное другим. Это поможет вам сберечь силы и энергию для тех вещей, которые действительно имеют значение, — уточнила специалист.

Как можно чаще пробуйте новые виды деятельности

Однообразие в повседневной жизни может стать незаметным, но значительным источником усталости. Когда день за днем повторяются одни и те же задачи, работа и развлечения, мозг привыкает к этому ритму, что постепенно снижает общий уровень энергии и мотивации. Психолог добавила, что включение новых видов деятельности в свою рутину — отличный способ выйти из этого замкнутого круга:

Новые занятия, будь то хобби, спорт или просто смена обстановки, помогают активизировать мозг, вызывают интерес и вдохновляют. Это может быть что угодно: от изучения нового языка или освоения музыкального инструмента до участия в мастер-классах или волонтерской деятельности. Даже небольшие изменения, такие как поход в новое кафе или приготовление нового блюда на ужин, способны принести свежие впечатления, которые зарядят вас энергией и отвлекут от монотонности.

Четко разделяйте работу и отдых

В современном мире, где границы между работой и личной жизнью все больше размываются, особенно важно уметь оставлять рабочие проблемы на рабочем месте. Когда работа вторгается в личное время, это мешает полноценному отдыху и ведет к постоянному напряжению и усталости. Чтобы избежать этого, старайтесь не переносить рабочие задачи и стрессы домой. По возможности устанавливайте четкие временные рамки для работы и отдыха. После завершения рабочего дня отключайте рабочие уведомления, закрывайте ноутбук и не проверяйте почту до следующего утра. Это поможет вашему мозгу переключиться на отдых и восстановление, что жизненно необходимо для поддержания энергии и душевного равновесия.

Уделяйте максимум времени своим хобби и увлечениям

Хобби — это не просто способ занять свободное время, но и мощный инструмент для восстановления энергии и эмоционального баланса. Занятия, которые приносят вам радость и удовольствие, помогают отвлечься от повседневных забот, снизить уровень стресса и зарядиться позитивной энергией. Когда вы уделяете время своим увлечениям, будь то чтение, рисование, спорт, садоводство или что-то другое, вы погружаетесь в процесс, который приносит удовольствие и помогает вам почувствовать себя живым и полным сил, — объяснила эксперт.

Она добавила, что хобби — своеобразная перезагрузка для мозга, которая позволяет лучше справляться с жизненными вызовами. Постарайтесь выделять регулярное время для своих увлечений, даже если график кажется переполненным. Сделайте эти занятия приоритетом, ведь они напрямую влияют на ваше самочувствие и помогают бороться с хронической усталостью.

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