Психолог назвала способы повысить стрессоустойчивость

Стресс негативно отражается на здоровье внутренних систем организма. К чему способно привести эмоциональное перенапряжение, рассказала старший медицинский психолог ПКБ №4 им. П. Б. Ганнушкина Алина Денисова в программе "Доктор 24".

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Выброс гормонов

Стрессоустойчивость – качество, которое позволяет реагировать на стресс. Когда оно достаточно развито, человек не действует под воздействием эмоций. Также стрессоустойчивость показывает, насколько хорошо тело справляется с выбросом гормонов, рассказала Алина Денисова.

"При эмоциональном напряжении организм синтезирует гормоны стресса. К ним относятся кортизол, норадреналин и адреналин. Таким образом тело подготавливается к тому, чтобы справиться с опасностью".

При низкой стрессоустойчивости человек часто чувствителен эмоционально и психически. Такие пациенты легко травмируются во время разногласий с близкими или коллегами, отметила специалист.

Последствия и профилактика

Низкая стрессоустойчивость способна привести к депрессии, а также нарушить работу ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и дыхательных органов.

Чтобы снизить риск развития патологий, врач советует заниматься спортом, повышать физиологическую выносливость, наладить питание, а также высыпаться и вовремя отдыхать.

Также важно разбавлять быт позитивными событиями, которые помогут сфокусироваться на других ситуациях, подытожила Денисова.