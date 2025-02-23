Психолог перечислила отличия зависимости от любви

Психолог Юлия Ченцова назвала главные пять отличий зависимости от любви, сообщает издание «Леди Mail.ru».

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Во-первых, должна насторожить неконтролируемая потребность в другом человеке, поскольку она разрушительно влияет на личность.

Второе отличие — это манипуляции, так как человек нуждается в партнере, как в воздухе, и становится очень навязчивым.

В-третьих, в зависимых отношениях постоянно нарушаются или вовсе стираются личные границы и потребности другого человека.

На зависимость указывают и токсичные фразы, например, о том, что человек не сможет жить без своей второй половинки. За этим скрывается страх потерять объект любви. Кроме того, может проявляться тревога, ревность и поиск одобрения.

Пятым отличием является эмоциональное истощение, а также чувство бессилия и опустошенности без партнера. Это распространяется не только на физическое состояние, но я на сферу работу и учебы.