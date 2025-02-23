Эксперт рассказала, как сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях

Стрессовых ситуаций невозможно избежать в повседневной жизни, однако можно подготовить мозг и тело, чтобы избежать острой реакции. Об этом 21 февраля, рассказала телеканалу CNN медсестра быстрого реагирования с 10-летним стажем, основательница Rapid Response Academy Сара Лоренцини. В ходе программы, основанной ею, медсестер обучают, как готовиться к любой чрезвычайной ситуации и справляться с собственным самочувствием. Лоренцини, отметила, что стрессом может быть первое свидание, выступление перед большой аудиторией и другие, более травматичные ситуации.

«Я помню, как пришла на работу медсестрой в отделении неотложной помощи, и хотя у меня были все основные знания о том, что делать в чрезвычайных ситуациях, когда из отделения неотложной помощи приехал первый пациент… я обнаружила, что мне трудно перевести дыхание», — отметила она.

По словам специалиста, если медработник не сможет заставить себя работать в стрессовой ситуации, то не поможет пациенту. Есть способы развить то, что называется устойчивостью нервной системы: способностью поддерживать реакцию организма на стресс в здоровом равновесии, в преддверии таких стрессовых ситуаций, добавила преподаватель психиатрии в Гарвардской медицинской школе и клинический психолог, специализирующийся на психологии здоровья и совершенствовании производительности, доктор Инна Хазан.

Один из методов — это тренировка вариабельности сердечного ритма (ВСР). При такой тренировке частота сердечных сокращений человека повышается и понижается. Наличие более высокой вариабельности говорит о том, что нервная система здорова и что сердце может лучше адаптироваться к ежедневным вызовам. Если работать над медленным диафрагмальным дыханием, которое обычно составляет от трех до семи вдохов в минуту и ​​синхронизируется с вашим сердечным ритмом, ВСР увеличится, что научит сердце быстрее восстанавливаться после стрессовых факторов, объяснила Хазан. Людям с более высокой ВСР, как правило, легче принимать решения, сосредотачиваться и реагировать в сложных ситуациях, заключила эксперт.

«ГлагоL» сообщал ранее, что стресс — естественная реакция организма на сложные жизненные ситуации. Однако хронический стресс может вызвать ряд заболеваний.