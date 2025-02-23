«Не должен быть истеричкой». Психолог назвала черты «идеального мужчины»

Кроме чести, достоинства и храбрости партнёра современные девушки нередко ценят его «большой кошелёк».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Зара Арутюнян.

«Я хочу вернуться к базовой базе, где мужчина — это честь, достоинство, доблесть, храбрость. Это такие не запачканные слова. То есть у мужчины должна быть честь, у мужчины должно быть чувство собственного достоинства. Мужчина должен обязательно держать слово. Мужчина не имеет права быть трусом. Мужчина никогда не должен быть истеричкой. И это всё один человек. Но и, конечно, мужчина может быть разным. Мы же говорим о стараниях и о том, как мы себе представляем настоящего мужчину. Потому что у нас есть в голове идеальный принц, когда мы говорим об идеальном мужчине. Мы можем представлять себе разную картинку, но наполнение всегда будет одно. Это мужество, это доблесть, достоинство и честь. Ну, в современных реалиях, конечно, это ещё большой кошелёк, но я стараюсь избегать этого правила».

Ранее Арутюнян призвала пропагандировать «модное отцовство». Делать это нужно не с помощью запретов и «кувалды».