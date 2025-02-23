Что дает брак и стоит ли его заключать

Юристы рассказали, зачем нужен брак и какие бонусы он даёт. Романтики называют брак союзом сердец, прагматики — стратегическим договором. И те и другие правы: штамп в паспорте не только символизирует чувства, но и даёт юридическую защиту имущества, здоровья и будущего детей. «Секрет» узнал у юристов, какие именно права даёт брак и в чём преимущества официального союза.

Всё имущество — совместно нажитое

Всё, что супруги приобрели после заключения брака, — квартиры, машины, банковские вклады — автоматически делится поровну при разводе (ст. 34 СК РФ).

Артём Багдасарян, адвокат коллеги адвокатов «Диктатура Закона»: «Даже если один из партнёров не работал, уход за детьми или домом приравнивается к вкладу в семейный бюджет».

Но это можно обойти, заключив брачный договор. Причём сделать это можно на любом этапе брака, отмечает управляющий партнёр консалтинговой компании «РосКо» Алёна Яковлева.

В договоре прописывают режим совместной, долевой или раздельной собственности как на всё имущество, так и на отдельные его виды. Всё, что не будет включено в контракт, по-прежнему будет считаться общим.

Или, например, можно оформить квартиру на родственника, после чего он официально подарит её одному из супругов. Тогда второй не сможет претендовать на такое имущество.

Алёна Яковлева, управляющий партнёр консалтинговой компании «РосКо»: «Суд может признать имущество мужа или жены совместной супружеской собственностью, если установит, что его стоимость существенно увеличилась за счёт имущества другого супруга или общего имущества. Например, если за средства второго супруга был выполнен капремонт и переоборудование спорной квартиры».

Распоряжаться совместной собственностью можно исключительно с согласия каждого из супругов. Конечно, у супругов есть и сугубо личная собственность: кроме подаренных и купленных до брака вещей это могут быть вещи для индивидуального пользования. Правда, это правило не распространяется на предметы роскоши: то есть при разводе бриллиантовые колечки тоже придётся делить.

Неприятный момент: поровну делится не только имущество, но и долги по кредитам. Если при разводе имущество поделить пополам, то и кредиты, взятые на общие цели, тоже придётся платить в равных долях.

При определённых обстоятельствах бывший супруг может пользоваться жилым помещением экс-партнёра после расторжения брака, отмечает юрист компании «А.Лигал» Юрий Александров. Объективную необходимость в этом и срок пользования устанавливает суд (ст. 31 ЖК РФ). Например, такое может произойти, если после развода супругу просто негде жить и нет средств, позволяющих снимать либо купить жильё.

Живя в незарегистрированных отношениях, люди должны отдавать себе отчёт в том, что в браке права на имущество есть, а вне брака имущественные права сожителя — фактически иллюзия.

Татьяна Кузьминова, адвокат юридической группы «КузьминоваVправе»: «Даже при длительном совместном проживании получить «своё» в судебной инстанции сложно — это, как правило, длительные судебные процессы с неоптимистичной судебной практикой».

Исключение составляют случаи, когда есть завещание на имя сожителя или если сожитель нетрудоспособен и находился на иждивении умершего.

Если один из супругов купил квартиру в ипотеку до вступления в брак, но кредит выплачивался во время супружеской жизни совместно, второй супруг сможет отсудить часть недвижимости или деньги.

Налоговые бонусы

Налоговые вычеты на детей доступны только официальным супругам.

Размеры налоговых вычетов на детей

За первого ребёнка — 1400 рублей

За второго ребёнка — 2800 рублей

За третьего и каждого последующего ребёнка — 6000 рублей

Каждый из супругов может отказаться от своего вычета в пользу другого. Тогда второй будет получать вычет в двойном размере. Это может быть выгодно, если у одного супруга высокая зарплата: когда доход за год превышает 450 000 рублей, вычет платить перестают.

Супружеские пары могут претендовать на двойной вычет по НДФЛ при покупке квартиры.

Алёна Яковлева, управляющий партнёр консалтинговой компании «РосКо»: «Простыми словами, часть НДФЛ могут вернуть и муж, и жена. В расходы на покупку жилья можно включить затраты на ремонт».

Лимит вычета на каждого человека — 13% с 2 млн рублей, потраченных на приобретение недвижимости, то есть 260 000 рублей.

Заявлять право на вычет можно до израсходования этой суммы. Если же недвижимость стоит дороже, оба супруга могут получить вычеты.

Есть также вычет по процентам по ипотеке в размере 13% от 3 млн рублей или 390 000 рублей.

Алёна Яковлева, управляющий партнёр консалтинговой компании «РосКо»: «Есть нюанс: нельзя получить имущественный вычет, если супруги приобрели жильё у родственника. Кроме того, налоговая база уменьшается на сумму маткапитала, использованного на приобретение недвижимого имущества».

Закон освобождает от уплаты НДФЛ тех, кто является близким родственником и членом семьи (супругом) в случае дарения подарков, в том числе недвижимого имущества.

Социальные налоговые вычеты тоже доступны супругам. Если, например, жена потратилась на лечение, муж может оформить налоговый вычет на себя и вернуть 13% от уплаченной суммы обратно (максимум в 2025 году — 19 500 рублей). Без штампа в паспорте так не получится, даже если платить за партнёра своей карточкой, — можно оформить такой вычет только на себя лично.

Ипотечные бонусы

Государство поощряет официальное заключения брака некоторыми финансовыми привилегиями при покупке жилья.

Семейная ипотека со сниженной ставкой (например, 6% для семей с детьми) требует свидетельства о браке.

Ещё один бонус — использование материнского капитала на оплату ипотечного кредита супруга. Второй супруг получает право на долю в имуществе.

Первоочередное право на наследство

Супруг — наследник первой очереди. Без завещания он получит долю наравне с детьми и родителями покойного (ст. 1142 ГК РФ).

Причём под супружеской долей понимается ½ совместного имущества, уточняет Алёна Яковлева. Например, в случае смерти одного из супругов квартира между оставшимся партнёром и двумя детьми поделится так: половина — оставшемуся в живых супругу, вторая половина — поровну между супругом и детьми, то есть каждому по 1/3. Таким образом, у вдовы или вдовца будет половина квартиры и ещё 1/6.

Другие условия можно прописать в брачном договоре, завещании либо при жизни разделить жильё, как угодно.

Право на пенсию по потере кормильца

Супруг может претендовать на пенсию по потере кормильца в случае смерти партнёра и своей нетрудоспособности.

Обычно пенсию назначают, если супруг:

достиг пенсионного возраста;

является инвалидом;

занят уходом за несовершеннолетними детьми умершего (даже если при этом сам не был иждивенцем).

Интересно, что этот вид пенсии сохраняется за пережившим супругом даже после его вступления в новый брак, отметила Алёна Яковлева (статья 35 Закона РФ № 4468-1 от 12 декабря 1993 года).

На детей пенсию по потере кормильца платят отдельно. И вообще, даже если ребёнка зачали после смерти родителя (с помощью ЭКО), ему будет положена такая пенсия — об этом недавно заявил Конституционный суд РФ.

Адвокат Артём Багдасарян уточнил, что в случае смерти супруга в качестве наследства можно получить его пенсионные накопления. Но они не наследуются как имущество или сбережения, а выплачиваются правопреемникам умершего (ст. 7 ФЗ «О страховых пенсиях»). Для этого нужно обратиться в отделение Социального фонда России в течение 6 месяцев после кончины пенсионера.

Право на алименты после развода

В браке супруг обязан содержать своего партнёра, если он нетрудоспособен, даже если люди не живут вместе (ст. 89−90 СК РФ). Да и после расторжения такого брака нетрудоспособный человек может взыскать алименты на своё содержание, если нетрудоспособность наступила во время брака или в течение года с момента его расторжения.

Даже если человек вступал в брак с уже нетрудоспособным партнёром (например, с инвалидом), при разводе суд может обязать платить алименты.

Право требовать алименты на своё содержание от бывшего супруга имеют также:

беременная бывшая жена;

супруг, ухаживающий за ребёнком в возрасте до трёх лет;

нуждающийся супруг, ухаживающий за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

А ещё невыгодно разводиться с супругом-предпенсионером после долгих лет брака: если он выйдет на пенсию в течение 5 лет после развода, сможет взыскать алименты на своё содержание.

Алименты на несовершеннолетних детей взыскивают в любом случае, даже если брака между родителями не было (ст. 81 СК РФ).

Также с 2020 года существует норма, по которой родители обязаны обеспечить ребёнка жильём даже в случае развода. Если, например, муж оставил жену с детьми в ипотечной квартире и у детей нет другого жилья, его можно обязать выплачивать специальные жилищные алименты.

Дети, кстати, не всегда остаются жить с матерью при разводе: суды учитывают множество нюансов, определяя этот вопрос.

Социальные льготы и гарантии

Льготы многодетным. Ежегодный отпуск в удобное время, субсидии на ЖКХ, вычеты по земельному налогу и дополнительные вычеты за имущество, 450 000 рублей на погашение ипотеки — всё это доступно обоим многодетным родителям лишь при наличии свидетельства о браке. Если брака нет — тогда бонусы получит тот, с кем живут дети.

Защита трудовых прав. У родителей двух и более детей либо отца семьи, у которого на иждивении находится супруга и ребёнок, есть преимущества при сокращениях на работе, говорит адвокат Татьяна Кузьминова. Согласно ст. 179 ТК РФ, им даётся первоочередное право на сохранение рабочего места. То есть сократить могут — но в одну из последних очередей.

Ирина Дементьевская, адвокат по семейным делам, член коллегии адвокатов «Вердиктъ»: «У мужа есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, а не по графику, если он приходится на отпуск супруги по беременности и родам. Такой отпуск можно взять даже до истечения шести месяцев с начала работы (ст. 123 ТК РФ)».

А в случае регистрации брака можно взять отпуск без сохранения зарплаты на срок до 5 дней (ст. 128 ТК РФ).

Отсрочка от армии. В случае беременности официальной супруги (от 22 недель) или наличия малолетнего ребёнка призывник может получить отсрочку.

Ирина Дементьевская, адвокат по семейным делам, член коллегии адвокатов «Вердиктъ»: «Для незарегистрированных отношений отсрочка возможна только при наличии двух и более детей».

С супругом можно жить без прописки. Если вовремя не оформить регистрацию по месту жительства, за это, согласно ст. 19.15.2 КоАП РФ, будет штраф: 2000−3000 рублей в регионах и 3000−5000 рублей для москвичей и питерцев. Но если люди состоят в браке, для того, кто нигде не прописан, штрафа не будет, отмечает адвокат Татьяна Кузьминова. Но супруг, у которого живёт незарегистрированный партнёр, должен иметь регистрацию.

Такое же правило работает с другими родственниками. То есть можно нигде не прописываться и жить у родни сколько угодно без штрафов.

Право принимать решения и посещать в чрезвычайных ситуациях

Муж или жена вправе получать сведения о здоровье друг друга. Классический пример: если человек находится в реанимации, супругу будут сообщать о динамике состояния и могут разрешить посещения. Сожителям такое не светит.

Алёна Яковлева, управляющий партнёр консалтинговой компании «РосКо»: «Супруги могут получать копии и выписки из медицинской карты друг друга — для этого достаточно подать письменный запрос в медучреждение, в том числе по электронной почте».

Если прогноз по заболеванию неблагоприятный, медработники могут сообщить об этом супругу без дополнительного запроса, если только пациент не запретил в письменной форме передавать эти сведения или не выбрал другого человека, которому необходимо о таком сообщать.

Если партнёр не может выразить свою волю (например, находится в коме), только официальный супруг вправе:

давать согласие на операцию;

получать медицинскую информацию (ст. 22 ФЗ «Об основах охраны здоровья»);

распоряжаться телом в случае смерти.

Но если человек отдельно распорядился о вышеуказанных вещах завещанием или другим документом, супругу откажут.

Только официальному супругу можно получить право на долгосрочное свидание с проживанием, если партнёр находится в местах лишения свободы. В противном случае нужно получать специальное разрешение у начальника колонии, который может его и не дать.

Официальный брак даёт право супругам не свидетельствовать против друг друга без привлечения за это к ответственности. Сожительство такого не позволяет (ст. 308 УК РФ).

Презумпция отцовства

Согласно ст. 48 СК РФ при рождении ребёнка в браке или максимум спустя 300 дней после его расторжения супруг или бывший матери ребёнка автоматически признается отцом.

Это бывает удобно при оформлении свидетельства о рождении: не надо никому ничего доказывать, а порой документ можно получить даже в роддомах (если там есть отдел ЗАГС).

В других случаях, чтобы вписать отца в свидетельство о рождении, придётся проходить процедуру установления отцовства через ЗАГС или суд, говорит адвокат Артём Багдасарян.

Международные привилегии

Супругам проще получить визы и ВНЖ, право на проживание за рубежом через программу воссоединения семьи.

Кроме того, в случае официального брака консульства обязаны помогать супругу в решении спорных ситуаций с его партнёром (например, при задержании полицией или попадании в больницу).

Есть и совсем неочевидные бонусы брака: например, снижение рисков развития деменции. По данным исследований норвежских медиков, длительный брак спасает от деменции в 9 случаях из 10.

Кстати, меняя фамилию в браке, имейте в виду, что отобрать её у вас назад при разводе без вашего желания шансов почти нет.