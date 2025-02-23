Разбираемся, что из себя представляет «новая маскулинность»

Посвящая этот материал сильной половине человечества, мы решили разобраться, что же изменилось в современных понятиях, о том каким должен быть настоящий мужчина, что такое новая маскулинность и как она влияет на устройство всего общества.

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Разрушая стереотипы

Мужчина должен быть смелым и сильным, порядочным, несгибаемым, неболтливым, щедрым, работящим — это из обязательного. Еще, конечно же, хотелось бы, чтобы он был опрятным, аккуратным, смекалистым и симпатичным… Если вдуматься, модель идеального представителя «сильной» (мы сознательно употребляем кавычки) половины человечества куда более навороченная и недосягаемая, нежели модель идеальной женщины. И если последние скинули с себя оковы однозначных патриархальных требований — давайте признаемся, мы живем в эпоху победившего феминизма — то резонно предположить, что поменялись не только их жизнь, но и жизнь мужчин.

От бесконечных «надо» и идеализированных представлений о мальчиках, которые не плачут, наше общество начало отходить как раз с установлением равноправия. Вместе с освобождением жен и матерей от кухонного рабства началось и освобождение братьев, отцов и супругов из эмоциональной тюрьмы — той самой, где никто не плачет, ничего не боится, не радуется особо, да и не живет, прямо скажем.

Что мы понимаем под «новой маскулинностью»

И вот уже мы начинаем наблюдать становление новой маскулинности — она отлична от представлений об идеально-сказочных мужчинах-воинах, мужчинах-добытчиках, мужчинах, которые не имеют право на слабость. Конечно, все новое социумом принимается с трудом — консервативному поколению «отцов» сложно свыкнуться с тем, что предлагает сегодняшнее общество. А что, собственно, предлагается мужчине?

Например, иметь возможность уйти в декретный отпуск. Законом она была предусмотрена давно, но по сути сидеть с детьми, пока матери работают, отцы стали лишь последнее десятилетие. А ушедший 2024 год поставил рекорд по этому показателю.

Что еще? Собственно, мужчины могут рассчитывать на то самое равноправие, которого так добивались женщины: статус единственного кормильца и добытчика, который, кстати, психологически изматывает и приводит к хроническому стрессу, теперь неактуален.

И, конечно же, главным достижением новой маскулинности стало право на выражение эмоций. Наконец мы увидели и, пожалуй, почти полностью приняли, что «настоящий мужик» — не функция и не звание, а реальный человек, который может быть сентиментальным, ранимым, растерянным, любить болтать и наряжаться, любить розовый цвет (о ужас!) и ухаживать за собой — и при всем этом оставаться порядочным и надежным гражданином, отцом семейства, верным мужем.

Как проявляется «новая маскулинность»

В моде

Fashion–индустрия, как всегда, чутко и ярко реагирует на все социальные тренды — и уже несколько десятилетий демонстрирует нам образы новой маскулинности. Некоторых это может шокировать, но некоторым дарит свободу самовыражаться.

Тимоти Шаламе, Эзра Миллер и Гарри Стайлз — секс-символы нашего времени — выглядят совершенно иначе, нежели еще недавно державшие Олимп Джордж Клуни и Брэд Питт (последний, кстати, светился в фотосессии в женских одеждах). Тонкие и звонки мальчики в ярких нарядах пришли на смену брутальным мачо с трехдневной щетиной, в рваных джинсах и небрежных майках-алкоголичках.

В музыке

Каким мы представляем «мужской» плейлист? Рэп, рок, шансон — наверное, так, и ничего лирического, трогательного или, не дай бог, попсового. Однако ROLLING STONES — одни из главных бунтарей рок-сцены, эпатажные британцы во главе с вечно юным Миком Джаггером не боялись декларировать стандарты новой мужественности еще в середине шестидесятых годов минувшего столетия! Под бодрый роковый звук мужчины представали перед зрителями их клипа в женских одеждах. А в 1969 году группа выступила в гайд-парке в шикарных блузах с рюшами и жилетках с пайетками. Но сегодняшняя реальность дарит мужчинам возможность публично слушать все, что они захотят.

В литературе

Образ мужчины нового типа начал появляться еще во времена сентиментализма, когда в начале 19 века во французских романах барышни вычитывали о пылких, наивных и трогательных любовниках. Что же сегодня? Куда стоит обратиться читателю, который хочет познакомиться с новой мужественностью? Например, «Новая мужественность» Джастина Бальдони.

Книга иначе названа откровенным разговором о силе и уязвимости, сексе и браке, работе и жизни — взгляд современного человека на роль мужчины в социуме, доступно и просто написанная программная вещь, которая может стать поддержкой и опорой для тех, кто только-только рассматривает для себя новые модели. А «Новая маскулинность: что это такое и зачем она нужна» Анатолия Ноготочки — настоящий манифест нетоксичной мужественности от одного из главных интернет-деятелей, похожий на мостик между прежними патриархально-домостроевскими устоями — и некоторыми перегибами нынешнего социума.

В кино

В последнее время в кинематографе действует тенденция «от обратного» — чтобы воспеть новую маскулинность, режиссеры демонстрируют зрителю отчаянно токсичных мужчин, живущих в старой парадигме и исповедующих так называемый «мачизм». Итак, что смотреть, чтобы прочувствовать тренд?