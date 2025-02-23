Красные флаги: когда точно не стоит выходить замуж

Психолог Вероника Ахметова рассказала, что должно насторожить в партнере перед свадьбой, сообщает издание «Лиза».

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Самое первое и главное – не стоит выходить замуж за человека, у которого долго нет работы. Особенно это становится важным в том случае, если пара все еще живет с родителями. Это означает, что мужчина, вероятнее всего, большой ребенок и не хочет брать на себя ответственность и финансовое обеспечение семьи.

Также должно насторожить мнение партнера о том, что все женщины меркантильны. Бывает и так, что мужчина четко делит бюджет пополам и настаивает на брачном договоре. На все доводы он отвечает, что у него был печальный опыт, где у него пытались отобрать последнее заработанное. В этом случае женщина рискует попасть в финансовую зависимость и остаться в случае развода ни с чем.

По словам психолога, не стоит выходить замуж и за «маменькина сынка», то есть за того, кто не прошел сепарацию. Даже взрослые мужчины порой все еще зависят от родителей и испытывают потребность в их одобрении. Такой партнер не сможет построить здоровые и зрелые отношения.

Четвертая причина задуматься об отказе от свадьбы – мужчина плохо отзывается о своих бывших. Такой человек уверен, что он во всем прав и перекладывает проблемы и ошибки на вторую половинку. Суть также может быть в том, что он не ценил женщин, с которыми строил отношения.

Необходимо повременить со свадьбой, если мужчина слишком торопит события и предлагает руку и сердце уже вскоре после знакомства. Важно сначала узнать человека, так как у него могут быть долги, кредиты или зависимости. Даже если это не так, надежный и ответственный партнер не будет звать замуж на эмоциях.

Психолог подчеркивает, что теплые отношения с другими женщинами – причина отказаться от свадьбы. Ситуации, когда мужчина встречается наедине с подругой и пьет с ней кофе, пока его девушка сидит дома, создают напряжение и недоверие в отношениях. Более того, это часто заканчивается ссорами и нервным срывом. Общение с бывшими допустимо только в том случае, если в паре это обговорено.

Проблемой станет и паталогическая ревность со стороны мужчины, особенно, если он диктует, как женщине одеваться и краситься. Просьбы неминуемо перерастут в приказы, а затем и в конфликт.

Безусловно, не стоит выходить замуж и за паталогического лжеца. Если мужчину снова и снова ловят на обмане, то он уже вряд ли исправится.