Какую ошибку не стоит допускать, если вы пережили тяжелый разрыв

Блогерша Лорен Николь пожаловалась на тяжелое расставание и предостерегла других людей, проходящих через подобное испытание, от одной ошибки. Ее историю приводит издание Mirror.

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По словам Николь, последний партнер изменил ей с подругой.

«Самый худший кошмар каждой девушки случился со мной во время последних отношений. Он бросил меня ради девушки, с которой дружил в течение нашего романа», — призналась она.

В попытках справиться с разбитым сердцем блогерша обнаружила, что этому помогает отказ от проверки соцсетей бывшего возлюбленного.

«Пришло время дать совет старшей сестры — перестаньте заходить на его страничку. Вы думаете, что это помогает исцелиться и не отставать от его жизни, вы смотрите его истории, истории его друзей и усложняете себе жизнь. Вы думаете, что это просто безобидная проверка, но будете шокированы тем, насколько лучше себя почувствуете, если прекратите. Вам нужно отпустить человека, которого вы хотите, ради человека, которого вы заслуживаете», — заверила девушка.

Ранее пара британцев, проживших вместе 75 лет, поделилась секретом счастливого брака. Супруги посоветовали желающим прожить вместе долго людям всегда помогать друг другу и смеяться вместе.