Какие неочевидные симптомы говорят об ухудшении психического здоровья

Тренер по самопомощи Лиза Хоутон поделилась важным советом по раннему выявлению проблем с психическим здоровьем. Она отметила, что первый сигнал о возможных трудностях далеко не всегда проявляется в форме явных кризисов, таких как панические атаки или эмоциональные срывы.

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Одним из первых признаков, по словам эксперта, может быть ощущение сильной усталости сразу после пробуждения, несмотря на достаточное количество сна. Частые головные боли, потеря мотивации, проблемы с кишечником и кожей, мышечные боли, отстранённость от окружающих и повышенная раздражительность также могут указывать на ухудшение психического состояния.

Среди других потенциальных сигналов Лиза Хоутон выделяет чувство истощения, потерю интереса к жизни, проблемы с памятью и затуманенное сознание. Она подчеркнула, что игнорирование подобных симптомов может привести к серьёзным последствиям для психического здоровья.