Какие неочевидные симптомы говорят об ухудшении психического здоровья

Эксперт назвала неочевидные симптомы ухудшения психического здоровья
Тренер по самопомощи Лиза Хоутон поделилась важным советом по раннему выявлению проблем с психическим здоровьем. Она отметила, что первый сигнал о возможных трудностях далеко не всегда проявляется в форме явных кризисов, таких как панические атаки или эмоциональные срывы.
Одним из первых признаков, по словам эксперта, может быть ощущение сильной усталости сразу после пробуждения, несмотря на достаточное количество сна. Частые головные боли, потеря мотивации, проблемы с кишечником и кожей, мышечные боли, отстранённость от окружающих и повышенная раздражительность также могут указывать на ухудшение психического состояния.
Среди других потенциальных сигналов Лиза Хоутон выделяет чувство истощения, потерю интереса к жизни, проблемы с памятью и затуманенное сознание. Она подчеркнула, что игнорирование подобных симптомов может привести к серьёзным последствиям для психического здоровья.