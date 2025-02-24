Как распознать абьюзера в начале отношений

Внезапные дорогие подарки, таинственные исчезновения и газлайтинг могут быть признаками будущего домашнего тирана. Об этом "РГ" рассказала психолог Елена Белоусова, проанализировав истории женщин, пострадавших от мужского насилия в последние годы.

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Страшная история Ксении Душановой облетела весь интернет перед Новым годом. Она попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как посреди ночи к ней в квартиру проник бывший партнер и избил ее.

"Он наносил удары в течение 15 минут и остановился лишь тогда, когда посчитал меня мертвой, - рассказала Ксения. - Врачи обнаружили у меня переломы ребер, носа, руки, черепа и травму глаза. Но я осталась жива и больше не дам никому молчать о насилии! Мы, женщины, достойны быть счастливыми!"

12 февраля, по нашим данным, Ксении сделали операцию: кость у глазницы оказалась сломана, она давила на скулу и грозила перекрыть гайморовые пазухи. Медики постарались исправить этот дефект. Бывший возлюбленный Ксении, Николай, находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

Для девушек, которые уже подвергаются преследованиям абьюзеров, в России открыты 19 государственных кризисных центров, 16 некоммерческих, 81 отделение, созданное на базе государственных организаций, и 18 отделений на базе негосударственных организаций социального обслуживания.

"Сейчас общество стало больше анализировать семейные взаимоотношения, чем еще 10 лет назад, - рассказала "РГ" эксперт Алена Садикова. - Мы уже понимаем, когда в отношениях не просто конфликт, а уже домашнее насилие. Тут баланс силы и власти, кто-то из партнеров может не работать и не иметь возможности выйти из таких отношений. Более тщательно в этом вопросе поможет разобраться психолог".

Между тем потенциального абьюзера можно попытаться вычислить уже в самом начале отношений. Психолог Елена Белоусова перечислила нам некоторые признаки, которые с первых же свиданий должны насторожить девушку. По мнению эксперта, потенциальный абьюзер: