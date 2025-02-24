Как распознать абьюзера в начале отношений

Психолог Белоусова рассказала, как в начале отношений распознать абьюзера
Внезапные дорогие подарки, таинственные исчезновения и газлайтинг могут быть признаками будущего домашнего тирана. Об этом "РГ" рассказала психолог Елена Белоусова, проанализировав истории женщин, пострадавших от мужского насилия в последние годы.
Страшная история Ксении Душановой облетела весь интернет перед Новым годом. Она попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как посреди ночи к ней в квартиру проник бывший партнер и избил ее.
"Он наносил удары в течение 15 минут и остановился лишь тогда, когда посчитал меня мертвой, - рассказала Ксения. - Врачи обнаружили у меня переломы ребер, носа, руки, черепа и травму глаза. Но я осталась жива и больше не дам никому молчать о насилии! Мы, женщины, достойны быть счастливыми!"
12 февраля, по нашим данным, Ксении сделали операцию: кость у глазницы оказалась сломана, она давила на скулу и грозила перекрыть гайморовые пазухи. Медики постарались исправить этот дефект. Бывший возлюбленный Ксении, Николай, находится в СИЗО, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.
Для девушек, которые уже подвергаются преследованиям абьюзеров, в России открыты 19 государственных кризисных центров, 16 некоммерческих, 81 отделение, созданное на базе государственных организаций, и 18 отделений на базе негосударственных организаций социального обслуживания.
"Сейчас общество стало больше анализировать семейные взаимоотношения, чем еще 10 лет назад, - рассказала "РГ" эксперт Алена Садикова. - Мы уже понимаем, когда в отношениях не просто конфликт, а уже домашнее насилие. Тут баланс силы и власти, кто-то из партнеров может не работать и не иметь возможности выйти из таких отношений. Более тщательно в этом вопросе поможет разобраться психолог".
Между тем потенциального абьюзера можно попытаться вычислить уже в самом начале отношений. Психолог Елена Белоусова перечислила нам некоторые признаки, которые с первых же свиданий должны насторожить девушку. По мнению эксперта, потенциальный абьюзер:
- отличается стремительным сближением в отношениях. Темп развития событий очень быстрый, они могут сразу осыпать партнера дорогими подарками. Например, мужчина на первом свидании может преподнести огромный букет и какой-нибудь дорогой презент, хотя вы еще едва знакомы.
- нередко использует тактику "ближе-дальше": сначала оказывает повышенное внимание, окружает заботой и демонстрирует идеальное общение, а затем внезапно пропадает, например, на неделю. Появившись вновь, он ведет себя, как ни в чем не бывало. Подобные манипуляции часто применяют пикаперы, чтобы "дрессировать" жертву. Он словно говорит: "Я дарю тебе лучшее отношение, а потом дистанцируюсь, чтобы ты гадала, что сделала не так".
- часто критикует партнера, даже на начальном этапе отношений. Они могут начать указывать, какую одежду вам носить, например: "Сегодня ты в платье - отлично, а вчера в брюках выглядела ужасно. Брюки тебе точно не идут".
- всегда использует эмоциональные и психические манипуляции, например, газлайтинг. Он может сказать: "Слушай, невкусно, мне вообще не понравилось, ты плохо готовишь". А на ваше возражение: "Но ты же раньше говорил, что я хорошо готовлю", ответить: "Что ты? Я никогда такого не говорил, тебе показалось".
- очень быстро начинает ограничивать жертву в общении. Он может говорить: "Твои подружки на самом деле завистливые и неблагонадежные, не нужно с ними общаться, они тебя плохому научат". Причем самые изощренные абьюзеры могут не говорить это напрямую, а, например, после вашего общения с подругой вести себя отстраненно и быть не в духе. Если такое повторяется раз за разом, мозг подсознательно делает вывод, что общение с подругой вызывает недовольство партнера.