Эксперт рассказала о пользе «сказкотерапии» для взрослых

Упражнение позволяет через историю героя заметить собственные проблемы и переживания.

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Для его выполнения важно быть «начитанным» и обладать хорошим воображением. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Мария Манина.

«Это один из методов в психотерапии, когда идёт работа с бессознательным, решение определённых проблем, запросов через нестандартный метод. Например, человек в себе что-то не видит, не признаёт, потому что работают механизмы защиты. И тогда взрослому человеку говорят: «А давайте придумаем историю, сочините сейчас сказку о том, как это могло бы быть». И когда человек начинает сочинять сказку, он туда вкладывает то, что не мог проговорить и осознать. Он в эту сказку, в переживания, в жизнь героя вкладывает себя, свои истории, травмы, проблемы. Потому что он диссоциируется, защита психики перестаёт работать и позволяет со стороны ему увидеть в этой сказке свою жизнь как жизнь героя. Здесь требуется большое воображение, начитанность и насмотренность».

Ранее психолог Елена Соловьёва дала совет избавляться от скромности. Взрослым людям необходимо «проявляться», чтобы добиваться успехов в жизни.