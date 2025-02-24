Почему мужчины в гневе кажутся для женщин более глупыми

Новое исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychology, показало, что гнев мужчин связан с тем, как их партнерши воспринимают их интеллект и как это влияет на удовлетворенность отношениями.

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Ученые считают, что люди ищут партнеров с двумя качествами: компетентностью (например, умом) и состраданием (добротой, эмпатией и с низкой агрессией). Ум сигнализирует о способности добывать ресурсы, а доброта — о готовности ими делиться. Если раньше ученые изучали эти черты при выборе партнера, то теперь исследователи решили узнать, как они работают в уже существующих отношениях.

В исследовании участвовали 148 пар. Женщины были в возрасте от 18 до 74 лет (в среднем 28 лет), мужчины — от 18 до 80 (в среднем 29 лет). Каждого опрашивали отдельно 45 минут, чтобы исключить влияние друг на друга. Гнев измеряли с помощью анкеты, интеллект — тестом Равена (нужно угадать узор в картинках), а восприятие ума и удовлетворенность — простыми шкалами от 1 до 25 и анкетой отношений.

Результаты: чем больше был показатель гнева у мужчин, тем ниже их удовлетворенность отношениями и их партнерш. Женщины воспринимали таких мужчин как менее умных, даже если их реальный интеллект был высоким по результатам тестов. Такое восприятие снижало счастье в паре.

Исследователи также выяснили, что гнев влияет на отношения не только напрямую, но и через искаженное восприятие интеллекта. То есть, не только реальные качества, как ум или доброта, важны для отношений, но и то, как вас воспринимают партнеры. Кроме того, гнев связан с более частыми разрывами: чем злее мужчина, тем чаще пары расходятся.