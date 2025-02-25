Нарушения этикета на работе, за которые будет стыдно

Казалось бы, все мы умеем вести себя в обществе. Но некоторые нюансы порой ускользают от нашего внимания. Предлагаем убедиться, что вы, случаем, не стали злостной нарушительницей правил офисного этикета, которую коллеги втайне недолюбливают.
Проведение совещания без острой необходимости
Прежде чем созвать собрание (даже в онлайн-формате), стоит ответить себе на вопрос: что произойдет, если оно не состоится? Если есть альтернативный вариант коммуникации, как правило, лучше им и воспользоваться. Подумайте над тем, что рабочая встреча на 8 человек будет стоить компании 8 часов рабочего времени. Чтобы оно того стоило, совещание должно окончиться конкретными решениями. Нет ничего более удручающего в деловой среде, чем формальные бесполезные встречи, которые отвлекают от реальной работы.
Игнорирование рабочих чатов
Независимо от того, работаете ли вы в офисе или удаленно, у вас, скорее всего, есть рабочий чат, а может быть, и не один. Его первоочередная задача — оперативная связь между командами для эффективного решения сиюминутных вопросов. Игнорирование сообщений в рабочих чатах производит дурное впечатление: как если бы вы молчали в ответ на серьезный и срочный вопрос, заданный вам в глаза. Если не хотите портить отношения с коллегами, старайтесь отвечать на сообщения как минимум с помощью «реакций».
Употребление сильнопахнущих продуктов
Базовое правило этикета: не приносить дискомфорта окружающим. Поэтому при выборе блюд, которыми вы собираетесь отобедать на рабочем месте, нужно выбирать те, запах которых не распространится по всему рабочему пространству. Вы же не хотите, чтобы о вашем «вонючем» лососе, разогретом в микроволновке, ходили легенды? Если в офисе есть холодильник, также следует постараться, чтобы ваша пища не стала источником неприятных запахов.
Сплетни
В том, чтобы поделиться личным в перерыве, нет ничего плохого, но важно взять за правило не обсуждать никого за спиной. В противном случае даже невинное замечание может разрастись, как снежный ком, до размеров, угрожающих вашему трудоустройству в принципе. Помните, что слухи распространяются по принципу детской игры «испорченный телефон» — будет обидно пострадать за то, что ваши слова неправильно интерпретировали, потому иногда лучше промолчать.
Приходить на работу, когда вы больны
Многие считают, что, если появиться в офисе с температурой, начальство оценит трудолюбие и приверженность делу. Но на самом деле вы лишь окажете коллегам «медвежью услугу»: после вашего геройства может «слечь» добрая часть коллектива. Если быть на работе в плохом состоянии — дело жизни и смерти, запасайтесь масками и предупредите коллег, что тесного контакта с вами следует избегать.
Беспорядок на столе
Если вы делите общее пространство с коллегами, не забывайте, что бардак на вашем столе превращается в проблему для всего коллектива. Скорее всего, из уважения к вам окружающие будут умалчивать о своих претензиях, но это не повод делать вид, что проблемы не существует. Особенно стоит насторожиться, если везде, кроме вашего стола, царит идеальная чистота. Увы, о вас сделают не самые лучшие выводы.
Синдром отличника
Хуже, чем пропускать встречи и игнорировать все, что касается командной работы, может быть только слишком активное во всем участие. Вряд ли кто-то станет регламентировать рядовое совещание как дебаты, но принцип действует тот же: у всех должна быть примерно равная возможность высказаться. Если вы без конца говорите и не даете слова другим — вместо звания работника года вы можете обзавестись репутацией болтуньи и выскочки.