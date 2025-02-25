Нарушения этикета на работе, за которые будет стыдно

Казалось бы, все мы умеем вести себя в обществе. Но некоторые нюансы порой ускользают от нашего внимания. Предлагаем убедиться, что вы, случаем, не стали злостной нарушительницей правил офисного этикета, которую коллеги втайне недолюбливают.

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Проведение совещания без острой необходимости

Прежде чем созвать собрание (даже в онлайн-формате), стоит ответить себе на вопрос: что произойдет, если оно не состоится? Если есть альтернативный вариант коммуникации, как правило, лучше им и воспользоваться. Подумайте над тем, что рабочая встреча на 8 человек будет стоить компании 8 часов рабочего времени. Чтобы оно того стоило, совещание должно окончиться конкретными решениями. Нет ничего более удручающего в деловой среде, чем формальные бесполезные встречи, которые отвлекают от реальной работы.

Игнорирование рабочих чатов

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Независимо от того, работаете ли вы в офисе или удаленно, у вас, скорее всего, есть рабочий чат, а может быть, и не один. Его первоочередная задача — оперативная связь между командами для эффективного решения сиюминутных вопросов. Игнорирование сообщений в рабочих чатах производит дурное впечатление: как если бы вы молчали в ответ на серьезный и срочный вопрос, заданный вам в глаза. Если не хотите портить отношения с коллегами, старайтесь отвечать на сообщения как минимум с помощью «реакций».

Употребление сильнопахнущих продуктов

Базовое правило этикета: не приносить дискомфорта окружающим. Поэтому при выборе блюд, которыми вы собираетесь отобедать на рабочем месте, нужно выбирать те, запах которых не распространится по всему рабочему пространству. Вы же не хотите, чтобы о вашем «вонючем» лососе, разогретом в микроволновке, ходили легенды? Если в офисе есть холодильник, также следует постараться, чтобы ваша пища не стала источником неприятных запахов.

Сплетни

В том, чтобы поделиться личным в перерыве, нет ничего плохого, но важно взять за правило не обсуждать никого за спиной. В противном случае даже невинное замечание может разрастись, как снежный ком, до размеров, угрожающих вашему трудоустройству в принципе. Помните, что слухи распространяются по принципу детской игры «испорченный телефон» — будет обидно пострадать за то, что ваши слова неправильно интерпретировали, потому иногда лучше промолчать.

Приходить на работу, когда вы больны

Многие считают, что, если появиться в офисе с температурой, начальство оценит трудолюбие и приверженность делу. Но на самом деле вы лишь окажете коллегам «медвежью услугу»: после вашего геройства может «слечь» добрая часть коллектива. Если быть на работе в плохом состоянии — дело жизни и смерти, запасайтесь масками и предупредите коллег, что тесного контакта с вами следует избегать.

Беспорядок на столе

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Если вы делите общее пространство с коллегами, не забывайте, что бардак на вашем столе превращается в проблему для всего коллектива. Скорее всего, из уважения к вам окружающие будут умалчивать о своих претензиях, но это не повод делать вид, что проблемы не существует. Особенно стоит насторожиться, если везде, кроме вашего стола, царит идеальная чистота. Увы, о вас сделают не самые лучшие выводы.

Синдром отличника

Хуже, чем пропускать встречи и игнорировать все, что касается командной работы, может быть только слишком активное во всем участие. Вряд ли кто-то станет регламентировать рядовое совещание как дебаты, но принцип действует тот же: у всех должна быть примерно равная возможность высказаться. Если вы без конца говорите и не даете слова другим — вместо звания работника года вы можете обзавестись репутацией болтуньи и выскочки.