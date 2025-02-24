Почему некоторые люди лучше распознают лица

Новое исследование, опубликованное в Quarterly Journal of Experimental Psychology, выявило связь между способностью распознавать лица, общим интеллектом и чертами, связанными с аутизмом. Участники, успешно справлявшиеся с заданиями на распознавание лиц, показывали более высокие результаты в тестах на интеллект. Те же, кто сообщал о трудностях в невербальном общении — черте, часто связанной с аутизмом, — демонстрировали менее развитые навыки обработки лиц.

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В исследовании приняли участие 253 человека в возрасте от 18 до 49 лет из разных стран. Они прошли серию тестов, оценивающих способности к распознаванию лиц, когнитивные способности и признаки, связанные с аутизмом. Среди тестов были задачи на обнаружение лиц, различение индивидуальных черт, запоминание лиц и определение эмоциональных выражений.

Результаты показали, что умение распознавать лица — это единая способность: если человек хорошо справляется с одной задачей, связанной с лицами, он, скорее всего, успешно выполнит и другие. Также оказалось, что люди с более высоким интеллектом в среднем лучше распознают лица. А вот те, у кого есть сложности с невербальным общением, наоборот, справляются с этим хуже — и это не зависит от уровня их интеллекта или симптомами аутизма.Кроме того, исследование показало, что умение замечать и запоминать лица помогает лучше распознавать эмоции.

Автор исследования, Дана Л. Уокер из Университета Западной Австралии, отмечает:

«Лица являются такой важной частью нашей повседневной жизни, и большинство людей не думают о своих способностях восприятия лица. Понимание связи между восприятием лиц, интеллектом и аутизмом может помочь разработать методы поддержки для тех, кто испытывает трудности в этой области»

Плохое распознавание лиц само по себе не является признаком аутизма, добавляют исследователи. Основной вывод в том, что у некоторых людей, испытывающих трудности в невербальном общении (черта, часто встречающаяся при аутизме) навыки обработки лиц могут быть менее развиты, но это лишь статистическая связь. У каждого человека есть индивидуальные различия в способности распознавать лица, которые могут зависеть от множества факторов, таких как возраст, опыт или эмоциональное состояние.