Семь правил современных свиданий

Если вам кажется, что вы чего-то не понимаете в современных свиданиях, предлагаем актуализировать знания. Краткий курс по поиску партнера в наши дни уместился всего в 7 пунктов: предлагаем вашему вниманию неписаные правила дейтинга, о которых вы могли не знать.

© Super.ru

Не зацикливайтесь на одном потенциальном партнере

В век дейтинг-приложений свидания превратились в потоковую историю: упустить потенциального партнера не страшно, ведь достаточно взять в руки смартфон, чтобы назначить следующее свидание. Можно сколько угодно ностальгировать по прежним временам, но мир изменился, и «этикет» свиданий — вместе с ним. Теперь совершенно нормально назначить сразу несколько встреч. О распутстве речь не идет — лишь о легком отношении к тому, чтобы с кем-то выпить чашечку кофе и затем уже решить, насколько вам интересно продолжить общение. Если вы относитесь к каждой встрече слишком серьезно — выгорание неминуемо. Отсутствие инициативы от мужчины по поводу повторной встречи каждый раз будет заставать вас врасплох.

Игнорируйте, когда вас игнорируют

© Super.ru

Да, это, пожалуй, самая неприятная часть современного общения. Когда часть коммуникации неминуемо переходит в онлайн-формат, слишком легко пропасть из жизни другого человека. Простое молчание в чате и отсутствие ответов на ваши сообщения воспринимается как унижение. Не стоит тратить время и теряться в догадках, что же пошло не так: игнорировать других — это, безусловно, плохая привычка, но правда в том, что вокруг нас слишком много информации — велик риск сыграть в «молчанку» из-за усталости, а не презрения. Зачем вам объяснения от человека, для которого вы явно не в приоритете? Не стоит «спамить» в ответ на игнорирование — уважайте себя.

Устраивайте непродолжительные свидания

Современный ритм жизни больше не предполагает слишком долгой «раскачки». Все больше пар предпочитает поскорее узнать друг друга, чтобы не тратить время на бесперспективные отношения. Правда в том, что спешка может затуманить ваш разум и взаимный интерес просто не успевает зародиться. Выход из ситуации: непродолжительные свидания на 60-90 минут. Так вы с большей долей вероятности будете ждать следущей встречи, при этом успеете «переварить» все, что узнали на предыдущей. А еще не успеете надоесть друг другу до того, как станете скучать по вашим встречам.

Будьте честны

Правилом хорошего тона считается откровенная декларация ваших целей, будь то серьезные отношения или интрижка на одну ночь. Не стоит умалчивать о ваших истинных желаниях, если вы не хотите зря потерять время. Если речь идет об онлайн-знакомстве, обязательно обсудите этот вопрос до живого свидания, чтобы не пришлось сбегать с него после откровений потенциального партнера. У всех разные цели, и это нормально — встречайтесь с теми, кто разделяет ваше видение потенциальных отношений.

Ни за что не говорите о бывших

Золотое правило современных знакомств — избегать разговоров не только о ваших прошлых расставаниях и отношениях, но и о свиданиях. Постарайтесь, чтобы первые несколько встреч прошли легко и непринужденно — в этом плане ничего не изменилось. Во-первых, количество свиданий, на которых вы побывали, может ввести спутника в заблуждение, словно это число серьезных отношений. Во-вторых, когда за плечами у вас много встреч, мужчина начнет сомневаться, что вы остановитесь на нем — ничего личного: статистика и теория вероятностей.

Не спешите писать после свидания

© Super.ru

В прошлом дистанция сохранялась естественным образом: постоянной связи просто не было — даже при наличии домашних телефонов. В наше время вы можете отправить сообщение в любое время дня и ночи. Но делать этого не нужно. Чтобы избежать недопонимания из-за того, что текст плохо передает эмоции и успеть друг по другу соскучиться, не спешите инициировать онлайн-общение. Акцент лучше сделать на живых встречах, а после — не спешить с обратной связью. Излишний восторг может вынудить мужчину по инерции ответить взаимностью: нужно время, чтобы прислушаться к себе: и вам, и ему.

Не миритесь с переносом встреч

Форс-мажоры не в счет — если у потенциального кавалера ЧП, само собой, встречу можно перенести. Но если подобное происходит регулярно, лучше просто прекратить общение. Странные предлоги для переноса встреч говорят о том, что вас либо не воспринимают всерьез, либо осознанно манипулируют, вынуждая добиваться встречи. Ни то ни другое ни к чему хорошему, скорее всего, не приведет.