Ученые обнаружили новые признаки нарциссизма

Исследование, опубликованное в Journal of Personality and Social Psychology, показало: нарциссы чаще, чем среднестатистический человек, чувствуют себя обделёнными, а также острее реагируют на незначительные социальные ситуации. К примеру, они могут воспринять как личное оскорбление, если друг не помнит о каком-то их совместном моменте.

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Результаты новой работы показывают, что люди с более высоким уровнем нарциссизма более чувствительны к сигналам исключения. Это значит, что они чаще подвергаются остракизму (субъективному опыту, основанному на восприятии социальных сигналов индивидом).

В рамках исследования учёные проанализировали данные нескольких опросов. Одним из главных источников стало долгосрочное немецкое исследование, в котором участвовали 1592 человека. Оказалось, что люди, имеющие более высокий уровень нарциссизма, намного чаще ощущают себя исключёнными, чем те, у кого более низкий уровень нарциссизма.

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Далее в серии экспериментов специалисты проанализировали реакцию 2500 человек с разным уровнем нарциссизма. Оказалось, что участники с более сильными нарциссическими чертами были склонны интерпретировать игнорирование (например, когда их не выбирали в состав команды) как намеренное отвержение. Также они нередко переоценивали, сколько раз их исключали.

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