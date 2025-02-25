Что делать, если ваши гости ведут себя слишком раскованно

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет паре, возмущенной дерзким сексуальным поведением своих гостей. Письмо читателей и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

© Lenta.ru

По словам супругов, они живут на горнолыжном курорте и недавно пригласили пару друзей сэкономить на отелях и остановиться у них.

«Они были идеальными гостями за исключением одного: каждую ночь устраивали громкие секс-марафоны. Сказать, что эта женщина просто кричит, было бы главным преуменьшением десятилетия. Излишне говорить, что мы не выспались», — написала жена, задавшись вопросом, как тактично поговорить с гостями на деликатную тему в будущем.

В ответ Юзвяк отметил, что бестактность гостей — обратная сторона щедрости.

«Если вы любезно пригласите кого-то в свой дом, он может вдруг оскорбить вашу мать, пнуть собаку, напугать ребенка, испражниться у вас на полу или испытать громкий оргазм, будучи отделенным от вас простой стеной», — написал он.

Коуч предложил в следующий раз заранее сказать друзьям, что стены в доме тонкие, даже если они не таковы, и попросить их вести себя тише по ночам.

Если хозяева стесняются попросить о тишине, Юзвяк предложил им воспользоваться берушами или наушниками с шумоподавлением или разместить гостей в дальней комнате.

Ранее Юзвяк дал совет девушке, которая начала испытывать отвращение к сексу со злоупотребляющим алкоголем партнером. Он посоветовал ей поговорить с избранником и разобраться в собственных чувствах, стоящих за неприязнью.