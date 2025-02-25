Почему сексуальное влечение легко спутать с желанием подавить тревогу

Иногда сексуальное влечение можно спутать со стремлением справиться с тревожностью, считает сексолог Сергей Лукиянов. Он рассказал «Мосленте», где пролегает тонкая грань, и почему случается такая путаница.

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По словам специалиста, для людей, склонных к повышенной тревожности, самоудовлетворение иногда становится хорошим способом снять напряжение. При этом они путают возможность справиться со стрессом и здоровое либидо.

«У меня была клиентка, которая мастурбировала один или даже два раза в день, — рассказывает Лукиянов. — Она считала, что у нее все нормально с сексуальным влечением. Но она таким способом снимала напряжение».

Когда женщина испытывает оргазм, она расслабляется, уходит стресс, который она накопила за определенное время. Как говорит эксперт, лучше всего заняться сексом с партнером, но если сейчас женщина свободна или в ближайшее время встречи с любимым мужчиной не предвидится, можно воспользоваться игрушками.

«Игрушки — это неплохо, — продолжает сексолог. — Причем можно использовать их и в паре для усиления сексуального возбуждения и разрядки. Это тоже здорово и замечательно. Главное тут — не увлекаться. Но если пока нет подходящего партнера, можно использовать игрушку, чтобы самостоятельно исследовать свое тело и то, что приносит ему удовольствие».

При этом специалист подчеркнул: не стоит переживать, если отношений не было какое-то количество времени. Это не значит, что с вами что-то не так. Весь смысл в том, чтобы найти партнера, с которым можно построить по-настоящему доверительные, здоровые отношения, человека, чьи ценности соответствуют вашим.