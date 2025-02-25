Мужчинам и женщинам рассказали о самых опасных позах в сексе

Секс может быть опасен, если партнеры решили заняться им на краю обрыва, на перилах балкона или в местах присутствия людей с легко травмируемой психикой, заявил сексолог Олег Гулько. О по-настоящему опасных для мужчин и женщин позах он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам Гулько, травму легко получить в ситуации высокой интенсивности контакта, которую обычно называют страстным сексом, при акценте на глубокое проникновение, с резкими изменениями положения тел относительно друг друга. Мужчинам, продолжил сексолог, грозят травмы в виде разрыва или надрыва уздечки пениса, перелома полового члена. Женщины же могут жаловаться на разрывы влагалища, гематомы и потертости.

"Пожалуй, одной из самых опасных позиций будет поза наездницы и ее всевозможные варианты в разной плоскости пространства. Типичный вариант обстоятельств, когда в очередном порыве «на скаку» может произойти очень глубокое проникновение либо перелом полового органа мужчины, с характерным хрустом, болью и заметным искривлением пениса", — Олег Гулько, сексолог.

Также Гулько предупредил об опасности БДСМ-практик. По его словам, риски опасностей и травм в этом случае кратно выше и не исключают летального исхода для одного из участников или обоих.

Ранее Гулько перечислил позволяющиеся мужчине дольше заниматься сексом позы.