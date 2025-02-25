Психолог назвала опасные последствия отказа от отпуска

Стало известно, чем может обернуться отказ от отпуска. О последствиях рассказала психолог.

Психолог Наталья Наумова предупредила о негативных последствиях отказа от отпуска. По ее словам, такое решение может привести к эмоциональному выгоранию, переутомлению, агрессии и потере интереса к работе и жизни.

Психолог подчеркнула важность отпуска для отдыха и перезагрузки, рекомендуя двухнедельный отпуск как минимум два раза в год. По словам Наумовой, планирование отпуска должно учитывать индивидуальные потребности и предпочтения: активный отдых для людей умственного труда и спокойный для тех, кто занят физическим трудом, передает "Москва 24".