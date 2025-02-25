Психолог оценила последствия резкого похудения звезд шоу-бизнеса

Голливудская мода на препарат Ozempic изменила отношение общества к бодипозитиву, поскольку звезды шоу-бизнеса стали заметно стройнее, чем когда-либо. Однако похудение актеров и телеведущих остается их полноценной работой, потому что деньги они получают и за внешность. Об этом рассказала 24 февраля порталу Page Six автор книг о похудении и самовосприятии, профессор психологии Ратгерского университета доктор Шарлотта Марки.

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«Трудно не осознавать, что такие знаменитости, как Минди Калинг, которые очень гордятся своим бодипозитивом и не особенно миниатюрны, похудели», — сказала Марки об актрисе, которая заявила, что сбросила 40 фунтов в 2022 году.

Она напомнила, что люди от природы имеют разные размеры и формы тела, а желание человека быть худым не является чем-то новым. Однако она считает, что общество добилось больших успехов в преодолении нездоровых стандартов красоты в последние годы — пока не появился препарат Ozempic, изначально использовавшийся для лечения диабета. Бодипозитив профессор назвала реальным прогрессом общества.

«Я думаю, что, когда люди поняли, что ограничение того, что вы едите, и различные модные диеты не будут эффективными в долгосрочной перспективе, то поняли, что самопринятие — гораздо более разумный и здоровый вариант с точки зрения физического и психологического здоровья», — отметила специалист.

Марки добавила, что не уверена, что мода на стройность, достигнутую при помощи препаратов, продлится долго. По ее мнению, со временем будет появляться все больше информации о нежелательных побочных эффектах препаратов для похудения. Стройность важна, но препараты для снижения веса вызывают симптомы расстройства пищевого поведения, напомнила эксперт. Она посоветовала последователям модных течений подумать о том, что в большинстве случаев фигура, о которой они мечтают, недостижима только приемом лекарств.

«Мы должны понимать то, что знаменитости имеют ресурсы, которых нет у нас: будь то лекарства, личные тренеры, личные повара или что-то еще. Они получают гораздо больше практической поддержки в достижении желаемого внешнего вида, и для многих из них это также полноценная работа», — сказала психолог.

Также она обратила внимание, что звезды шоу-бизнеса заперты в мире, который, в большинстве случаев, ценит только их внешность.

В 2020 году Джессика Симпсон призналась, что борется с многолетней зависимостью от диетических таблеток после того, как ее звукозаписывающая компания захотела, чтобы она похудела. Ранее в этом году актриса Деми Мур также рассказала, что в какой-то момент у нее развилось расстройство пищевого поведения после того, как продюсер сказал ей сбросить несколько фунтов.

«ГлагоL» сообщал, что в марте 2023 года компания Novo Nordisk полностью остановила поставки в Россию препарата Ozempic, применяемого при диабете второго типа, а также широко используемого в последнее время для похудения. Минздрав зарегистрировал аналоги лекарственного средства.