Психолог объяснила стремление дочитывать неинтересные книги

Следует бросать то, что не нравится. Советы в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала Елена Соловьёва.

«Это признак невротизма: если я решил что-то сделать, нужно обязательно начать, сделать и сделать до конца. Вот если вы, например, начали книжку читать, а она неинтересная, вы её будете дочитывать или вы её бросите на 40-50 странице? Или несмотря на то, что она нудная, вы будете читать её до конца, потому что «я уже начал». Правильно поступить — бросить. Не нравится — бросай. Потому что не все книги хорошие. И вот здесь как раз работает этот невротизм, который гонит: если я уже начал — я должен закончить».

Ранее психолог констатировала рост числа невротиков в России.