Секс после 50: как разнообразить интим, когда уже все перепробовали

Немногим парам удается сохранить пылкость и чувственность в постели после десятков лет брака. Да и те, кто только заводит новые отношения после 50, не рассчитывают на многое. Феерия в постели возможна лишь в молодые годы, а теперь пора оставить интимные фантазии в прошлом — диктует нам суровое и категоричное общественное мнение. Психолог Юлия Шилова призвала не следовать стереотипному мышлению, не отказывать себе и партнеру в близости. Правда, зрелый секс имеет свои нюансы, но от этого не становится менее красочным и качественным.

«Секс после 50 более бережный и чувственный. Возможно, он не такой частый и страстный, как в 18, но зато он зрелый. Это принятие того факта, что наши тела не идеальны, но это не повод закрыть навсегда интимную сторону жизни. Все дело в опыте. Он позволяет самому себе и партнеру не стесняться, быть откровенным и раскованным, открыто говорить о своих желаниях и фантазиях», — поясняет эксперт.

Как правило, к этому возрасту и мужчину, и женщину уже сложно удивить. Они успели немало перепробовать, знают «удачные» и не очень лично для себя позы, помнят, как их тело откликается на различные виды ласк. Но это не значит, что теперь надо остепениться и воспринимать интим как формальность. Когда, как не сейчас, радовать себя и партнера новыми открытиями, дарить совершенно новые ощущения, которые неопытной молодежи неведомы.

Совместный просмотр фильмов 18+

Кино эротического содержания станет идеальным элементом прелюдии для возрастных партнеров. Оно настроит на нужный лад и позволит отвлечься от бытовых проблем и забот. Не исключено, что именно после такого пикантного сеанса вас будет ждать самая незабываемая ночь любви. Не забудьте об атрибутике для создания интимной атмосферы. Аромапалочки, свечи, шелковое постельное белье помогут расслабиться и всецело погрузиться в мир новых ощущений.

Секс-игрушки

Раньше сам визит в магазин товаров для взрослых воспринимался как нечто зазорное, стыдное. Сейчас другие времена. И зрелых клиентов в секс-шопах можно встретить не реже, чем студентов-юнцов, ищущих необычные приспособления для интима. Неплохо собрать домашнюю мини-коллекцию, которая станет отличным подспорьем в ваших эротических экспериментах. Ну и пополнять ее тоже не стоит забывать.

Моменты для двоих

Совместное приготовление ужина при свечах может быть прекрасным началом для незабываемого вечера, перетекающего в бурную ночь, уверяет психолог. Правда, есть риск, что большая часть приготовленных блюд останется невостребованной, так как вам захочется поскорее перейти к «десерту». Зато после точно будет что вспомнить.