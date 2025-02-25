Психиатр рассказал, почему надо отключать уведомления в рабочих чатах

Делать это стоит по окончании трудового дня.

Необходимо «восстанавливать силы», отметил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Михаил Тетюшкин.

«Рабочий чат — это просто расширение рабочего дня до совершенно непотребных размеров. То есть человек уже не имеет свободного времени ни ночью, ни днём, ни утром, ни в выходные, ни на отпуске, — вообще никогда. Восьмичасовой рабочий день был придуман, это не просто такая цифра пришла кому-то в голову. Это тот период, который является приемлемым для нормальной работы. И оставшиеся 16 часов позволяют восстанавливать силы. Рабочий чат не позволяет человеку отключиться. Получается, что человек формально работает, но реально он находится в пределах досягаемости руководства 24 часа в сутки. Поэтому в идеале рабочий чат должен отключаться с момента окончания рабочего дня».

Ранее опрос показал, что 72% россиян мечтают покинуть рабочие чаты. Они заявили, что устали от множества групп. Одной из главных причин недовольства сотрудников называется почти постоянная доступность. На неё указали 38% респондентов. 44% отметили, что рабочие переписки не ограничены по времени.

Каждый пятый получает сообщения от коллег или руководства поздно вечером или рано утром. 17% опрошенных признались, что не могут сконцентрироваться на отдыхе, находясь в отпуске, потому что постоянно ждут сообщений в рабочем чате.

Нервозность от групп испытывают 37% участников исследования проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», сообщает RT.