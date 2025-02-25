Что делать, если больше не хочется отношений и любви

Super рассмотрит, почему люди не хотят вступать в отношения, а также предложит советы для мужчин и женщин, которые хоть раз столкнулись с такими чувствами.
Однозначного универсального ответа на этот вопрос нет: в каждой ситуации нужно разбираться отдельно, осознать свои мотивы, страхи, негативные установки. В любом случае не хотеть любви и отношений — это нормально, особенно если вы пережили травмирующую ситуацию. Кроме того, специалисты советуют не торопиться вступать в новый союз после расставания с любимым человеком: вам нужно время осознать свои желания и сделать выводы.
Психологические причины
С точки зрения психологии существует несколько основных причин, по которым заводить отношения не хочется. Корень первой кроется в детстве: неблагополучные отношения родителей друг с другом формируют недоверие к противоположному полу. Нередко к отречению от поиска партнера приводит повторяющийся опыт, когда человек наступает «на те же грабли» из раза в раз и попросту отчаивается. Зависимые отношения в «анамнезе» — еще одна причина сторониться новых романтических чувств.
Неудачный опыт и страхи
Прошлый негативный опыт, безусловно, прямо влияет на нежелание отношений. Если это ваш случай, постарайтесь не отчаиваться: выход из порочного круга есть, но придется сделать работу над ошибками — в идеале под присмотром психолога. Страхи, связанные с потерей и предательством, по сути, тоже не бывают беспочвенными и связаны с пережитым, даже если неосознанно. Эти проблемы не уникальны, и в психологии существует большое количество методов их решения. Если для обращения к профессионалу нет ресурсов — будут кстати методы психологической самопомощи.
Не могу влюбиться
Честно ответьте себе на вопрос: ваша проблема лежит в плоскости общения с противоположным полом или жизнь превратилась в череду безрадостных дней и ничто не способно вызвать в вас положительных эмоций? Во втором случае речь, вероятно, идет о депрессии или других серьезных проблемах с ментальным здоровьем. В первом — попробуйте начать с элементарного упражнения: запишите все «за» и «против» наличия отношений. С негативом вам и предстоит работать в первую очередь.
Не хочу влюбляться
Это закоренелое убеждение мешает не только в поиске второй половинки, но может отражаться и на других аспектах жизни человека — в первую очередь на отказе себе в удовольствиях. Не наказываете ли вы себя, случаем, лишением любви? Не считаете ли себя не достойным взаимных чувств человеком? Важно осознать: если вы искренне не хотите влюбляться, этот вопрос попросту не будет вас беспокоить.
Нежелание отношений у мужчин и женщин
В зависимости от пола причины нежелания отношений у мужчин и женщин могут быть принципиально разными. Мужчины чаще, чем женщины, дорожат свободой, в то же время женщины чаще опасаются новой привязанности после пережитых эпизодов насилия со стороны близкого некогда человека.
«Первый признак, который говорит о том, что вы не готовы к отношениям, — это когда вы не осознаете своих потребностей в отношениях, то есть для чего они вам нужны, какие у вас желания, что с вашими границами личного пространства», — объяснил психолог Марк Бартон в личном блоге.
Не хочу отношений с девушкой
Мужчина может отказываться от отношений с потенциальной партнершей просто потому, что так проще. Общество предъявляет к «сильному полу» ряд требований: быть лидером, обеспечить семью. Не каждый готов взять на себя ответственность без гарантий «отдачи» от девушки. Либо принципиальная готовность есть, но отсутствуют необходимые ресурсы.
«Здоровая женщина хочет не замуж, она хочет влюбиться, иметь отношения и жить вместе, и только когда она хочет детей — она хочет замуж», — объяснил психолог Михаил Лабковский в одном из интервью.
Женщина, у которой в приоритете штамп в паспорте, отпугивает мужчину по понятным причинам.
Не хочу отношений с мужчиной
Женщины, как и мужчины, могут отказываться от отношений с потенциальным партнером не только в силу психологических проблем. Возможно, все дело в неподходящем времени. Напряженные и эмоциональные периоды в жизни девушки могут отодвинуть вопрос поиска романтического партнера на второй план. Причиной может быть и слишком быстрое развитие отношений: когда дальше двигаться некуда, отношения разваливаются задолго до формирования стойкой привязанности.
«На начальном этапе отношений без манипуляций ну почти никуда. Если вы откроете свое сердце и пойдете навстречу мужчине вот такая, какая вы есть, вы рискуете нарваться на некое нежелание, игнорирование. Мужчине вы будете неинтересны», — советует психолог Вероника Степанова в своем блоге.
Как жить без отношений
«Не пугайтесь отрицательных эмоций. Признайтесь себе, что жизнь многогранна, в ней есть место страху и радости, печали и интересу, что-то получается, что-то нет», — посоветовала психолог Анетта Орлова в разговоре с «КП».
В статусе одиночки есть свои плюсы и минусы для представителей обоих полов. Будучи вне отношений вы можете свободно распоряжаться своим временем и выбирать круг общения без опасений, что ваши друзья могут вызывать ревность второй половинки.
А еще это повод лучше узнать себя. Когда все важные решения вы принимаете самостоятельно, проще понять, чего вы действительно хотите как личность, а не как благосклонный партнер/партнерша. Минусы жизни без романтики очевидны: в конечном счете семья для многих становится опорой и смыслом жизни. Жить без отношений тоже можно, если вы не страдаете от одиночества. Оно, к слову, вредно для здоровья.