Что делать, если больше не хочется отношений и любви

Super рассмотрит, почему люди не хотят вступать в отношения, а также предложит советы для мужчин и женщин, которые хоть раз столкнулись с такими чувствами.

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Однозначного универсального ответа на этот вопрос нет: в каждой ситуации нужно разбираться отдельно, осознать свои мотивы, страхи, негативные установки. В любом случае не хотеть любви и отношений — это нормально, особенно если вы пережили травмирующую ситуацию. Кроме того, специалисты советуют не торопиться вступать в новый союз после расставания с любимым человеком: вам нужно время осознать свои желания и сделать выводы.

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Психологические причины

С точки зрения психологии существует несколько основных причин, по которым заводить отношения не хочется. Корень первой кроется в детстве: неблагополучные отношения родителей друг с другом формируют недоверие к противоположному полу. Нередко к отречению от поиска партнера приводит повторяющийся опыт, когда человек наступает «на те же грабли» из раза в раз и попросту отчаивается. Зависимые отношения в «анамнезе» — еще одна причина сторониться новых романтических чувств.

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Неудачный опыт и страхи

Прошлый негативный опыт, безусловно, прямо влияет на нежелание отношений. Если это ваш случай, постарайтесь не отчаиваться: выход из порочного круга есть, но придется сделать работу над ошибками — в идеале под присмотром психолога. Страхи, связанные с потерей и предательством, по сути, тоже не бывают беспочвенными и связаны с пережитым, даже если неосознанно. Эти проблемы не уникальны, и в психологии существует большое количество методов их решения. Если для обращения к профессионалу нет ресурсов — будут кстати методы психологической самопомощи.

Не могу влюбиться

Честно ответьте себе на вопрос: ваша проблема лежит в плоскости общения с противоположным полом или жизнь превратилась в череду безрадостных дней и ничто не способно вызвать в вас положительных эмоций? Во втором случае речь, вероятно, идет о депрессии или других серьезных проблемах с ментальным здоровьем. В первом — попробуйте начать с элементарного упражнения: запишите все «за» и «против» наличия отношений. С негативом вам и предстоит работать в первую очередь.

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Не хочу влюбляться

Это закоренелое убеждение мешает не только в поиске второй половинки, но может отражаться и на других аспектах жизни человека — в первую очередь на отказе себе в удовольствиях. Не наказываете ли вы себя, случаем, лишением любви? Не считаете ли себя не достойным взаимных чувств человеком? Важно осознать: если вы искренне не хотите влюбляться, этот вопрос попросту не будет вас беспокоить.

Нежелание отношений у мужчин и женщин

В зависимости от пола причины нежелания отношений у мужчин и женщин могут быть принципиально разными. Мужчины чаще, чем женщины, дорожат свободой, в то же время женщины чаще опасаются новой привязанности после пережитых эпизодов насилия со стороны близкого некогда человека.

«Первый признак, который говорит о том, что вы не готовы к отношениям, — это когда вы не осознаете своих потребностей в отношениях, то есть для чего они вам нужны, какие у вас желания, что с вашими границами личного пространства», — объяснил психолог Марк Бартон в личном блоге.

Не хочу отношений с девушкой

Мужчина может отказываться от отношений с потенциальной партнершей просто потому, что так проще. Общество предъявляет к «сильному полу» ряд требований: быть лидером, обеспечить семью. Не каждый готов взять на себя ответственность без гарантий «отдачи» от девушки. Либо принципиальная готовность есть, но отсутствуют необходимые ресурсы.

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«Здоровая женщина хочет не замуж, она хочет влюбиться, иметь отношения и жить вместе, и только когда она хочет детей — она хочет замуж», — объяснил психолог Михаил Лабковский в одном из интервью.

Женщина, у которой в приоритете штамп в паспорте, отпугивает мужчину по понятным причинам.

Не хочу отношений с мужчиной

Женщины, как и мужчины, могут отказываться от отношений с потенциальным партнером не только в силу психологических проблем. Возможно, все дело в неподходящем времени. Напряженные и эмоциональные периоды в жизни девушки могут отодвинуть вопрос поиска романтического партнера на второй план. Причиной может быть и слишком быстрое развитие отношений: когда дальше двигаться некуда, отношения разваливаются задолго до формирования стойкой привязанности.

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«На начальном этапе отношений без манипуляций ну почти никуда. Если вы откроете свое сердце и пойдете навстречу мужчине вот такая, какая вы есть, вы рискуете нарваться на некое нежелание, игнорирование. Мужчине вы будете неинтересны», — советует психолог Вероника Степанова в своем блоге.

Как жить без отношений

«Не пугайтесь отрицательных эмоций. Признайтесь себе, что жизнь многогранна, в ней есть место страху и радости, печали и интересу, что-то получается, что-то нет», — посоветовала психолог Анетта Орлова в разговоре с «КП».

В статусе одиночки есть свои плюсы и минусы для представителей обоих полов. Будучи вне отношений вы можете свободно распоряжаться своим временем и выбирать круг общения без опасений, что ваши друзья могут вызывать ревность второй половинки.

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А еще это повод лучше узнать себя. Когда все важные решения вы принимаете самостоятельно, проще понять, чего вы действительно хотите как личность, а не как благосклонный партнер/партнерша. Минусы жизни без романтики очевидны: в конечном счете семья для многих становится опорой и смыслом жизни. Жить без отношений тоже можно, если вы не страдаете от одиночества. Оно, к слову, вредно для здоровья.