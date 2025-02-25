Как соль может помочь при тревоге

Соль — это продукт, который используется не только для приготовления пищи, но и в других областях. Она может быть полезной при стирке и уборке, а также при мытье посуды и мебели.

Соль помогает не только в бытовых делах, но и может защитить дом от неприятностей и переживаний. В прошлом соль использовали по-разному: например, ее предлагали гостям вместе с хлебом, показывая особое уважение.

Соленой водой мыли полы, чтобы очистить дом от негативной энергии. Чтобы кошмары не снились ночью, соль клали под кровать.

Сегодня современные нумерологи советуют использовать соль для улучшения атмосферы в доме.

Специалисты по подобным вопросам рекомендуют насыпать немного соли у входа в дом, чтобы защитить его от злых людей и неприятностей. Они объясняют это тем, что соль работает как магнит, поглощая негативную энергию.

Важно менять соль у порога раз в неделю. Использованную нужно просто выбросить.

Кроме того, нумерологи советуют обрабатывать солью подержанные вещи, если вы не знаете, какую энергетику они могли впитать от предыдущих владельцев. Для этого нужно посыпать вещи солью и оставить их на ночь. Затем следует выбросить соль и тщательно постирать вещи.

Ранее сообщалось, что место веника издавна было определено, но вопреки этому многие ставят его неправильно. Эзотерики считают, что веник должен стоять на кухне.