Какие бывают возрастные кризисы у мужчин

Одним из самых востребованных вопросов, с которым часто обращаются к психологам, является возрастной кризис, особенно среди мужчин. В определенные периоды жизни меняются цели, приоритеты, взгляды, из-за чего возникают трудности восприятия себя. Нередко процесс сопровождается неопределенностью в эмоциональном и психологическом плане. Подробнее об этих периодах и как они влияют на мужчин, «Вечерняя Москва» узнала у психолога Романа Цветкова.

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Причины возникновения кризиса у мужчин

По словам специалиста, причинами возникновения возрастного кризиса могут стать разные жизненные обстоятельства:

финансовая несостоятельность;

неудовлетворенность браком;

смерть близких людей;

ухудшение здоровья;

приверженность стереотипам;

психологические особенности.

Возраст и особенности кризисных периодов

Кризис 20–25 лет

Первый серьезный переломный момент у мужчин наступает примерно на четверти жизни, рассказал психолог. В возрасте до 25 лет он уже не ощущает себя подростком, но и брать большую ответственность за поступки еще не умеет. Многие к этим годам получили образование, навыки в работе, сформировали представление о том, каким хотят видеть свое будущее и с кем им интересно общаться.

«Трудность этапа заключается в том, что теперь нужно реализовывать все то, что хочется, но опыта недостаточно в силу возраста. Некоторые молодые люди долго ищут баланс между самостоятельностью и потребностью в помощи от других, — пояснил эксперт. — Немалую роль в периоде играют и личные отношения — первые трудности в любви переживаются болезненно, из-за чего мужчина может потерять ориентиры».

Кризис среднего возраста: 35–40 лет

Интервал этого периода достаточно широкий: начинается в 35–40 лет и может продлиться до 70, предупредил психолог.

«Теперь мужчину начинает волновать, а достиг ли он всего того, что так хотелось в 20–25 лет? Насколько он стал счастливым и чего не хватает для полного удовлетворения жизнью? На эти глубокие философские вопросы сложно найти ответы сразу, — заметил Цветков. — Важно подчеркнуть, что на средневозрастном этапе у человека ярко проявляется способность проявлять заботу — к жене, детям, родителям, и он чувствует свою силу. Это ощущение дает четкое понимание, что развитие есть. Когда в данной сфере возникает дефицит, то мужчина рискует попасть в стагнацию и переживать эмоциональный упадок».

Перелом среднего возраста, по мнению специалиста, проходит сложнее, поскольку не каждый молодой человек готов признаться, что нуждается в помощи или изменении укоренившихся привычек, образа жизни.

«Вдобавок начинаются и внешние трансформации — в весе, состоянии кожи, волос, общего физического здоровья. Зачастую мужчинам в 35–50 лет хочется кардинальных перемен, и они решаются на увольнение с работы, смену имиджа, рода деятельности, места жительства. Так психика ищет новый фундамент для уверенности», — объяснил эксперт.

Кризис пожилого возраста

На данном этапе человек оглядывается на свою жизнь и анализирует, как он ее прожил. Главная дилемма сейчас — сможет ли мужчина честно принять сложившийся путь, отметил психолог.

«Если возникает чувство неудовлетворенности, печали, сожаления о чем-то, вероятно, он попал в кризисное состояние. Успешное преодоление этого периода основывается на том, как пройдены предыдущие переломные моменты», — заверил Цветков.

На каждом этапе важно заботиться о физическом и психологическом здоровье. Не бояться делиться мыслями с близкими и просить о помощи своевременно. Если какая-то проблема беспокоит много лет, то пробуйте менять мышление, чтобы получить новый опыт. Такой комплексный подход к собственному здоровью поможет легче пережить кризисные этапы и насладиться жизнью, заключил специалист.