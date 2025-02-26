Мужчинам назвали оригинальный способ избавиться от страха перед сексом

Самой распространенной психологической причиной нарушений эрекции является синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), заявил уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. Способы избавиться от страха перед интимной близостью врач назвал в своем Telegram-канале.

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Лубенников указал, что лечение СТОСН может включать лекарства и психотерапию, но самым эффективным методом он назвал работу над взаимоотношениями в паре. По его мнению, чистосердечное признание в сексуальных затруднениях партнерше способно уменьшить страх перед половым контактом. Благодаря такому подходу уменьшается ответственность за возможную неудачу и снижается гиперконтроль и эмоциональное напряжение, благодаря чему человек выздоравливает.

При этом эффективность в борьбе со страхом перед интимной близостью доказал и другой, более оригинальный подход, рассказал уролог. Его суть заключается в выдаче мужчине «охранной грамоты» — медицинского заключения, в котором написано, что у него нет заболеваний половой сферы, но есть невроз ожидания, тормозящий половую функцию. По словам Лубенникова, этот «документ» поможет мужчине вернуть уверенность в себе и облегчит вступление в интимный контакт.Врач также рекомендовал ознакомить с этой «охраной грамотой» партнершу — сделать это стоит либо заранее, либо после сексуальной неудачи.

Ранее Александр Лубенников поставил точку в споре о нормальном количестве половых актов. Частота занятий сексом зависит исключительно от темперамента и желания партнеров, считает врач.