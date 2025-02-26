Пользователи сети обсудили самые смешные секс-эксперименты

Пользователи сети, решившиеся на казавшиеся соблазнительными секс-эксперименты и нашедшие их смешными, поделились опытом. Происходившее с ними они обсудили в разделе AskReddit форума Reddit.

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Так, многие люди порекомендовали избегать экспериментов со съедобным нижним бельем.

«Съедобное нижнее белье. Мы с бывшей как-то купили пару со вкусом жевательных конфет. Оно универсального размера, болтается на теле, не прилегает... Через пять минут она все еще лежала, скучающая и полуприкрытая, а я все еще жевал! В конце концов мы их сорвали. Как человек, который всегда любил куннилингус, могу сказать, они ему не помогли», — randomcookieaddict, пользователь Reddit.

Других насмешила попытка устроить любительский стриптиз.

«Медленное раздевание, как в кино… Но в реальной жизни ты застреваешь в рубашке, спотыкаешься о штаны, и вдруг вместо сексуального момента получается комедия-фарс», — vumzy, пользовательница Reddit.

Кроме того, некоторые пользователи повеселились, когда пытались устроить в спальне ролевую игру.

«Мы купили нужное нижнее белье и много других подходящих аксессуаров по теме игры. Но не могли не смеяться все время», — Solid_Internal_9079, пользователь Reddit.

Ранее мужчины, нашедшие способы избавиться от нежелательной эрекции, поделились проверенными приемами. Многие пользователи посоветовали напрячь ту или иную часть тела — от кулаков до ягодиц.