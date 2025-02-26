Отношения не всегда складываются гладко, и в кризисные моменты может возникнуть вопрос: стоит ли попробовать снова? Иногда расставание действительно помогает партнерам переосмыслить ошибки и построить более здоровые отношения. Но намного чаще бывают ситуации, когда возвращение — это шаг назад, застревание в прошлом и проигрывание своих психотравм. Каким мужчинам не стоит давать второй шанс и почему, «Вечерняя Москва» узнала у психолога, психотерапевта Анастасии Клименко.

© unsplash

Тому, кто вас не уважает

Любые отношения держатся на взаимном уважении. Если партнер регулярно вас унижал, обесценивал, высмеивал ваши чувства или потребности — шансы относительно того, что он изменился, ничтожно малы, уверена психолог. Часто такие мужчины обещают исправиться, но это лишь тактика, чтобы вернуть контроль над вами.

Как понять, что он не уважает вас:

Грубит, высмеивает ваши мысли и эмоции;

Пренебрежительно отзывается о ваших увлечениях, работе или мечтах;

Не признает своих ошибок, обвиняет вас во всех проблемах (в том числе и в расставании).

«Если мужчина не уважал вас раньше, второй шанс не заставит его изменить отношение. И через некоторое время, после очередного "сахарного шоу" длительностью в неделю–две, все будет как прежде», — заверила Клименко.

Тому, кто вас предал

По мнению эксперта, измена, обман, двойная жизнь — серьезные удары по доверию. Многие женщины надеются, что после расставания мужчина осознает свою ошибку и поменяется. Но в реальности предательство редко бывает случайным: оно показывает его отношение к вам, да и к отношениям в целом.

Помните:

Измена — это сознательный выбор, а не случайность;

Разбитое доверие восстанавливается очень сложно, и редко это происходит без последствий;

Высока вероятность, что он сделает это снова.

«Если измена случилась один раз, скорее всего, это повторится. Подумайте, зачем вам нужны эти нервы и сомнения», — призвала психотерапевт.

Тому, кто боится ответственности

Мужчина может быть добрым, заботливым и даже любящим, но при этом совершенно не готовым к серьезным отношениям, заметила собеседница «ВМ». Такие партнеры живут по принципам «я пока не готов», «мне нужно время», «давай просто наслаждаться моментом». Они могут исчезать при первых сложностях и возвращаться, когда им снова станет одиноко.

Как распознать безответственного партнера:

Уклоняется от разговоров о будущем;

Не держит обещаний, не выполняет договоренностей;

Исчезает, когда вам трудно, и появляется, когда ему удобно.

«Важно не вестись на красивые слова, дорогие подарки или даже предложение руки и сердца после расставания. Если мужчина зовет вас в брак "из-под палки", чтобы удержать, а не потому, что осознал ценность отношений, — это просто бомба замедленного действия. Его реальное отношение к ответственности вы уже видели. И оно вряд ли изменится без серьезной работы над собой, которая занимает не один месяц и даже не полгода», — предупредила эксперт.

Тому, кто играл на ваших чувствах

По словам психолога, некоторые мужчины любят устроить своей партнерше «эмоциональные качели»: сначала заваливают вниманием, делают комплименты, а потом внезапно становятся холодными и равнодушными. Это может быть манипуляцией, а может — просто эмоциональной незрелостью.

Как понять, что он играет на ваших эмоциях:

Ведет себя непредсказуемо (то ласковый, то отстраненный);

Исчезает на время, а потом возвращается как ни в чем не бывало;

Заставляет вас постоянно сомневаться в себе («Ты слишком все усложняешь»).

«Если мужчина однажды уже показал такую модель поведения, он вряд ли изменится. Чаще это не случайный эпизод, а его привычный стиль поведения в отношениях», — пояснила психотерапевт.

Тому, кто жил за ваш счет

Некоторые мужчины используют женщину как ресурс: финансовый, эмоциональный или бытовой. Они могут не зарабатывать и жить за ваш счет, а могут просто выкачивать из вас энергию, постоянно жалуясь на жизнь, но ничего не меняя, предостерегла психолог.

Как понять, что вас использовали:

Он занимал у вас деньги и не возвращал;

В отношениях вся эмоциональная нагрузка была на вас;

Он не вкладывался в отношения, но ждал, что вы все сделаете за него.

«Такие мужчины не меняются, — заверила Клименко. — Они ищут удобных женщин, которые готовы заботиться о них без взаимной отдачи. Им нравится ролевая модель отношений "мамочка — сынок", где мамочкой выступаете именно вы. Осознанности и здоровых отношений с таким партнером просто не построить».

Не забываем и про абьюз

Если в отношениях было насилие — физическое, психологическое, финансовое или сексуальное — второй шанс давать категорически нельзя, подчеркнула специалист. Абьюзеры не меняются без глубокой работы над собой, а чаще всего просто обещают исправиться, чтобы снова получить контроль над жертвой.

Красные флаги абьюзивных отношений:

Оскорбления, унижения, саркастические замечания;

Запугивание, агрессия, вспышки гнева;

Контроль финансов, общения, передвижений;

Манипуляции, включая газлайтинг, когда партнер заставляет вас сомневаться в себе и своей адекватности.

«Даже одного пункта достаточно, чтобы понять, что ваши отношения с партнером были токсичные. Если мужчина однажды причинил вам боль, его обещания "исправиться" чаще всего — лишь тактика удержания. Лучшее, что можно сделать, — не дать ему еще одного шанса и не подвергать себя риску снова оказаться в токсичных отношениях», — посоветовала Клименко.

Что делать, если партнер снова хочет вернуться

Если после расставания мужчина просит второй шанс, важно не поддаваться на эмоции, а трезво оценить ситуацию. Задайте себе вопросы:

Что именно изменилось? Если он просто говорит: «Я осознал, что ты мне дорога», — этого недостаточно. Изменения должны быть подтверждены действиями;

Что вас не устраивало раньше? Если проблема была в фундаментальных вещах (например, неуважение, предательство), шанс на исправление минимален. К тому же есть такие вещи и поступки, после которых возобновление общения с человеком будет не только ударом по самооценке, но и поводом не уважать себя;

Не повторится ли все снова? Если вам уже доводилось прощать его за то же самое, есть большая вероятность, что история повторится.

«В глубине души женщина дает второй шанс не ему, а себе — как возможность снова почувствовать, что ее любят, ценят, уважают. Но, к сожалению, если человек уже однажды разрушил доверие, он редко его восстанавливает. Большинство мужчин, прося второй шанс, не готовы по-настоящему измениться. Они могут осознать, что потеряли удобные для себя отношения, но не признать свои ошибки. Глубокая работа над собой требует усилий: признать ответственность, пойти к психологу, разобраться с травмами, изменить привычные модели поведения. Но в реальности мало кто на это способен. Если за словами не следуют поступки, если он не видит проблемы в себе, значит, и изменений не будет. И тогда второй шанс — это лишь отсрочка новых разочарований, а также продолжение жизненной драмы», — заключила психолог.

Иногда, если вовремя не разорвать отношения с мужчиной, можно попасть в опасную ситуацию. В декабре 2024 года житель Сочи Николай Алиев (по паспорту — Рашид Мурад-Оглы) напал на свою бывшую девушку Ксению Душанову. Он сломал ей два ребра, руку, челюсть и выбил глаз, который не удалось спасти. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у Ксении, как развивались ее отношения с тираном, почему она терпела домашнее насилие и что произошло той страшной ночью.