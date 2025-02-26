Как научиться никуда не спешить и наслаждаться моментом? Психолог перечислила полезные практики
Психолог Тахтарова: развить неспешность помогают дыхательные практики и медитация. 26 февраля празднуют Международный день неторопливости. Почему этому свойству посвятили отдельный праздник, если считается, что активные люди обычно достигают большего? На самом деле за торопливость приходится дорого платить — выгоранием и одиночеством. «Секрет» узнал у психолога, как научиться не спешить.
Почему постоянная спешка вредна
Постоянная спешка приводит к хроническим проблемам, объяснила «Секрету» преподаватель Московского института психологии, психолог Анастасия Тахтарова.
Вот чем она может обернуться:
- потерей контроля над мыслями;
- снижением креативности;
- выгоранием;
- семейными конфликтами;
- социальной изоляцией;
- низким качеством жизни.
Хотя торопливые люди могут быть более продуктивными и решительными, они сильно устают и не успевают наслаждаться моментом, в отличие от неторопливых, которые полноценно осознают происходящее.
Какие плюсы у неторопливости
С точки зрения психологии неторопливость — это полезное свойство натуры, отметила Тахтарова.
Неторопливый человек:
- экономит много тактической и стратегической энергии;
- сохраняет время на принятие решений, поскольку не тратит его на лишние движения и перебор неподходящих вариантов;
- внимателен и максимально сконцентрирован;
- последователен в действиях и поступках;
- получает удовольствие от самой работы, а не только от её результата;
- способен уникально решать задачи, требующие усидчивости и скрупулёзности;
- более предсказуем и надёжен, его непросто сбить с толку.
Как тренировать неспешность и осознанность
От специалистов можно часто услышать: «Живите в моменте, чувствуйте настоящее».
Но как это сделать, если вокруг технологический прогресс, бурное развитие и многообразие событий, на которые хочется успеть?
Психолог посоветовала — практиковать осознанность и медитацию.
«Регулярные практики сделают вас более уравновешенным и снизят уровень стресса, который связан с постоянной спешкой. При выборе практики важно учесть свои потребности и темп жизни. Упражнение должно нравиться и быть доступным для выполнения в течение дня», — Анастасия Тахтарова.
Вот несколько способов тренировать осознанность.
- Дышите считая. Глубоко вдохните на счёт один. Медленно и долго выдыхайте воздух на счёт два и три. Упражнение повторяется несколько раз.
- Осознанное дыхание. Примите удобное положение и понаблюдайте за своим организмом во время дыхания.
«Нужно сосредоточиться на продвижении воздуха внутри тела при вздохе, на движениях живота при выдохе», — Анастасия Тахтарова.
- Техника «Только одно дело». Сконцентрируйтесь на единственном деле или мысли, чтобы разгрузить память от излишков информации.
- Упражнение «Здесь и сейчас». Периодически в течение дня задавайте себе вопрос: «Где я сейчас? Что вижу? Что чувствую?».
«Не надо давать оценки моменту, просто констатируйте факты. Это поможет мгновенно выйти из потока автоматических мыслей и прожить настоящий момент», — Анастасия Тахтарова.
- Упражнение «Поток мыслей». Наблюдайте за мыслями, но не анализируйте их. Пусть они проходят через сознание, не оставляя там следа.