Как научиться никуда не спешить и наслаждаться моментом? Психолог перечислила полезные практики

Психолог Тахтарова: развить неспешность помогают дыхательные практики и медитация. 26 февраля празднуют Международный день неторопливости. Почему этому свойству посвятили отдельный праздник, если считается, что активные люди обычно достигают большего? На самом деле за торопливость приходится дорого платить — выгоранием и одиночеством. «Секрет» узнал у психолога, как научиться не спешить.

Как научиться никуда не спешить и наслаждаться моментом
© unsplash

Почему постоянная спешка вредна

Постоянная спешка приводит к хроническим проблемам, объяснила «Секрету» преподаватель Московского института психологии, психолог Анастасия Тахтарова.

Вот чем она может обернуться:

  • потерей контроля над мыслями;
  • снижением креативности;
  • выгоранием;
  • семейными конфликтами;
  • социальной изоляцией;
  • низким качеством жизни.

Хотя торопливые люди могут быть более продуктивными и решительными, они сильно устают и не успевают наслаждаться моментом, в отличие от неторопливых, которые полноценно осознают происходящее.

Какие плюсы у неторопливости

С точки зрения психологии неторопливость — это полезное свойство натуры, отметила Тахтарова.

Неторопливый человек:

  • экономит много тактической и стратегической энергии;
  • сохраняет время на принятие решений, поскольку не тратит его на лишние движения и перебор неподходящих вариантов;
  • внимателен и максимально сконцентрирован;
  • последователен в действиях и поступках;
  • получает удовольствие от самой работы, а не только от её результата;
  • способен уникально решать задачи, требующие усидчивости и скрупулёзности;
  • более предсказуем и надёжен, его непросто сбить с толку.

Как тренировать неспешность и осознанность

От специалистов можно часто услышать: «Живите в моменте, чувствуйте настоящее».

Но как это сделать, если вокруг технологический прогресс, бурное развитие и многообразие событий, на которые хочется успеть?

Психолог посоветовала — практиковать осознанность и медитацию.

«Регулярные практики сделают вас более уравновешенным и снизят уровень стресса, который связан с постоянной спешкой. При выборе практики важно учесть свои потребности и темп жизни. Упражнение должно нравиться и быть доступным для выполнения в течение дня», — Анастасия Тахтарова.

Вот несколько способов тренировать осознанность.

  • Дышите считая. Глубоко вдохните на счёт один. Медленно и долго выдыхайте воздух на счёт два и три. Упражнение повторяется несколько раз.
  • Осознанное дыхание. Примите удобное положение и понаблюдайте за своим организмом во время дыхания.
«Нужно сосредоточиться на продвижении воздуха внутри тела при вздохе, на движениях живота при выдохе», — Анастасия Тахтарова.
  • Техника «Только одно дело». Сконцентрируйтесь на единственном деле или мысли, чтобы разгрузить память от излишков информации.
  • Упражнение «Здесь и сейчас». Периодически в течение дня задавайте себе вопрос: «Где я сейчас? Что вижу? Что чувствую?».
«Не надо давать оценки моменту, просто констатируйте факты. Это поможет мгновенно выйти из потока автоматических мыслей и прожить настоящий момент», — Анастасия Тахтарова.
  • Упражнение «Поток мыслей». Наблюдайте за мыслями, но не анализируйте их. Пусть они проходят через сознание, не оставляя там следа.
Психология