Как научиться никуда не спешить и наслаждаться моментом

Психолог Тахтарова: развить неспешность помогают дыхательные практики и медитация. 26 февраля празднуют Международный день неторопливости. Почему этому свойству посвятили отдельный праздник, если считается, что активные люди обычно достигают большего? На самом деле за торопливость приходится дорого платить — выгоранием и одиночеством. «Секрет» узнал у психолога, как научиться не спешить.

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Почему постоянная спешка вредна

Постоянная спешка приводит к хроническим проблемам, объяснила «Секрету» преподаватель Московского института психологии, психолог Анастасия Тахтарова.

Вот чем она может обернуться:

потерей контроля над мыслями;

снижением креативности;

выгоранием;

семейными конфликтами;

социальной изоляцией;

низким качеством жизни.

Хотя торопливые люди могут быть более продуктивными и решительными, они сильно устают и не успевают наслаждаться моментом, в отличие от неторопливых, которые полноценно осознают происходящее.

Какие плюсы у неторопливости

С точки зрения психологии неторопливость — это полезное свойство натуры, отметила Тахтарова.

Неторопливый человек:

экономит много тактической и стратегической энергии;

сохраняет время на принятие решений, поскольку не тратит его на лишние движения и перебор неподходящих вариантов;

внимателен и максимально сконцентрирован;

последователен в действиях и поступках;

получает удовольствие от самой работы, а не только от её результата;

способен уникально решать задачи, требующие усидчивости и скрупулёзности;

более предсказуем и надёжен, его непросто сбить с толку.

Как тренировать неспешность и осознанность

От специалистов можно часто услышать: «Живите в моменте, чувствуйте настоящее».

Но как это сделать, если вокруг технологический прогресс, бурное развитие и многообразие событий, на которые хочется успеть?

Психолог посоветовала — практиковать осознанность и медитацию.

«Регулярные практики сделают вас более уравновешенным и снизят уровень стресса, который связан с постоянной спешкой. При выборе практики важно учесть свои потребности и темп жизни. Упражнение должно нравиться и быть доступным для выполнения в течение дня», — Анастасия Тахтарова.

Вот несколько способов тренировать осознанность.

Дышите считая. Глубоко вдохните на счёт один. Медленно и долго выдыхайте воздух на счёт два и три. Упражнение повторяется несколько раз.

Глубоко вдохните на счёт один. Медленно и долго выдыхайте воздух на счёт два и три. Упражнение повторяется несколько раз. Осознанное дыхание. Примите удобное положение и понаблюдайте за своим организмом во время дыхания.

«Нужно сосредоточиться на продвижении воздуха внутри тела при вздохе, на движениях живота при выдохе», — Анастасия Тахтарова.

Техника «Только одно дело». Сконцентрируйтесь на единственном деле или мысли, чтобы разгрузить память от излишков информации.

Сконцентрируйтесь на единственном деле или мысли, чтобы разгрузить память от излишков информации. Упражнение «Здесь и сейчас». Периодически в течение дня задавайте себе вопрос: «Где я сейчас? Что вижу? Что чувствую?».

«Не надо давать оценки моменту, просто констатируйте факты. Это поможет мгновенно выйти из потока автоматических мыслей и прожить настоящий момент», — Анастасия Тахтарова.