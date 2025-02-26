Кейт Хадсон перечислила преимущества секса после 40 лет

Голливудская актриса Кейт Хадсон в интервью журналу Bustle назвала неожиданное преимущество секса после 40 лет.

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«Честно говоря, лучшее в сексе после 40 лет — это свобода. Секс не должен быть красивым. Я думаю, что когда ты становишься старше, ты получаешь от него больше удовольствия», — заявила актриса.

Кейт Хадсон также призналась, что, будучи в отношениях с музыкантом Дэнни Фудзикавой, позволяет себе флиртовать с другими людьми. Знаменитость отметила, что возлюбленный спокойно относится к ее поведению.

«Я самая большая кокетка на планете. Думаю, любой, кто когда-либо был со мной, прекрасно знает, что я флиртую со всеми — с девушками, с парнями. Слава богу, Дэнни, мой партнер, может с этим справиться. Я встретила нужного парня», — заявила артистка.

Кейт Хадсон была замужем дважды. С 2000 по 2007 год она состояла в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. В 2004 году у них родился сын Райдер. Вторым мужем звезды стал фронтмен «Muse» Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем. В 2021 году Кейт Хадсон объявила о помолвке с Дэнни Фудзикава. У них есть общий ребенок — дочь Рани.