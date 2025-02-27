Психотерапевт рассказала о пользе лени

Лень может быть полезна для человека, заверила психотерапевт Ирина Крашкина. О том, какую пользу бездействие может принести человеку, она рассказала россиянам в разговоре с РИАМО.

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По словам врача, отдых стимулирует творческое мышление и помогает активировать скрытые ресурсы организма. Она отметила, что именно в моменты отдыха человек может придумать нестандартные идеи и найти решение сложных вопросов.

Кроме того, перерывы помогают человеку быть более продуктивным. Крашкина объяснила, что стремление преодолеть лень приводит к переутомлению и снижению качества работы, тогда как регулярный отдых восстанавливает энергию, позволяет решать задачи эффективнее и быстрее, а также улучшает концентрацию.

Психотерапевт добавила, что умение лениться положительно влияет на здоровье человека.

«Когда мы не даем себе возможность отдохнуть, организму приходится работать на пределе своих возможностей, что сказывается на уровне стресса, кровяном давлении и иммунной системе. Спокойное времяпрепровождение, наоборот, помогает снизить уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья», — уточнила Крашкина.

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