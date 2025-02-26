Опрос показал, сколько среди нас романтиков

Сервис «VK Знакомства» выяснил, что подавляющее большинство россиян (97%) считают романтику важной частью отношений. Более половины респондентов регулярно совершают романтические поступки, хотя романтиками считают себя только 40%.

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Наиболее романтичными жестами признают организацию совместного досуга, подарки и заботу. Для трети респондентов романтика — это помощь в быту, для 28% — красивые поступки, а для 22% — эмоциональная привязанность.

Самым романтичным жестом назвали организацию совместного досуга. 70% россиян любят, когда партнер совершает для них романтические поступки. Всего в опросе приняли участие 1200 человек из разных городов России.

Ранее руководитель Центра развития психологической культуры гештальттерапевт Светлана Ершова заявила, что уважение личной свободы партнера создает доверие в отношениях. По ее словам, использование ключевых практик помогает укрепить эмоциональную связь между партнерами.